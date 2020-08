CNH Industrial, ecco un titolo della galassia Agnelli-Elkann che potrebbe raddoppiare il suo valore nei prossimi mesi.

Ci sono diverse indicazioni che vanno in questa direzione. In particolare i dati delle vendite aggiornati a fine luglio 2020, la valutazione basata sui fondamentali del titolo e le proiezione dell’analisi grafica.

A fine luglio la vendita delle macchine agricole negli USA hanno segnato un incremento del 34% rispetto al mese precedente che porta a un incremento del 14% da inizio 2020. Andando a guardare nel dettaglio, questo aumento è principalmente dovuto al segmento meno “pregiato”, per cui potrebbe avere conseguente negative sui margini. È per questo motivo che, probabilmente, gli analisti sono prudenti su CNH Industrial con un giudizio Hold e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 7% circa.

Guardando i fondamentali, invece, la sottovalutazione diventa molto importante. A titolo di esempio consideriamo il PE che nel caso di CNH Industrial vale 10, mentre nel settore di riferimento vale 25,8. Secondo questo indicatore basato sul rapporto prezzo/utili. quindi, c’è spazio per un raddoppio del prezzo.

Ecco un titolo della galassia Agnelli-Elkann che potrebbe raddoppiare il suo valore nei prossimi mesi: quando comprare secondo l’analisi grafica e previsionale?

CNH Industrial (MIL:CNHI) ha chiuso la seduta del 21 agosto in rialzo del 1,62% rispetto alla seduta precedente a quota 6,522€.

Sia sul time frame giornaliero che su quello settimanale la proiezione in corso è rialzista e ha come massima estensione area 9€. Dai livelli attuali, quindi, c’è spazio per un rialzo del 40%/50%. Va notato, però, che nel breve periodo l’ostacolo in area 6,5463€ (I° obiettivo di prezzo) sta frenando le quotazioni e potrebbe determinare un veloce ritracciamento. Per evitare problemi, però, è importante che la settimana non chiuda sotto area 6,3728€(I° obiettivo di prezzo).

È sul lungo periodo, però, che si stanno creando le condizioni per un rialzo importante

Come si vede dal grafico, infatti, il mese di agosto sta chiudendo sopra il supporto in area 5,5995€ (II° obiettivo di prezzo) e il BottomHunter sta dando un segnale rialzista che ha come I° obiettivo di prezzo in area 7,6€. La massima estensione del rialzo in corso, poi, si trova in area 13,27€, per un potenziale rialzo del 100% dai livelli attuali.

