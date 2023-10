Che lavoro faceva Letizia Ortiz prima di diventare Regina di Spagna, guadagni e traguardi raggiunti da professionista

Fino all’annuncio ufficiale del suo fidanzamento con l’erede al trono di Spagna, Letizia Ortiz ha continuato a svolgere il suo lavoro. Questo dimostra la passione che metteva interpretando l’attività che le ha permesso di fare carriera. Ecco i suoi trascorsi.

Prima di diventare la Regina di Spagna, Letizia Ortiz Rocasolano nata a Oviedo il 15 settembre del 1972 ha collaborato con diversi Netwoork internazionali. Ha lavorato per Bloomberg e la CNN quindi è entrata a far parte della famiglia di TVE, emittente spagnola.

Letizia Ortiz è laureata in Scienze dell’informazione e giornalismo all’Università Complutense di Madrid. In Messico ha lavorato per Siglo 21, il periodico. Quindi ha lavorato per La Nueva Espana, ABC e per l’agenzia di stampa EFE. L’approccio televisivo è avvenuto con Bloomberg Television specializzato nel settore dell’economia e della finanza. Come reporter ha lavorato per CNN+ e per Canal+. Alla TVE è entrata nel 2000 per presentare Informe Semanal e in seguito Telediario Matinal.

Cambio radicale

Che lavoro faceva Letizia Ortiz? Era una giornalista e con una importante formazione ed esperienza alle spalle. Lei contava molto sulla sua carriera ed è sempre stata molto determinata. Cambiare vita non era in programma ma come avviene spesso quando la corona diventa una reale possibilità, le priorità cambiano. Basta pensare alla storia di Grace Kelly.

Il padre della Ortiz era anche lui un cronista quindi il lavoro di giornalista lo aveva nel sangue, la propensione e la forte passione però non hanno retto all’incontro con il futuro Re Filippo VI. Per assecondare questa passione per la televisione la Regina è tornata in tv in occasione della festa per il cinquantesimo anno di Informe Semanal.

Che lavoro faceva Letizia Ortiz e quanto guadagnerebbe ora

A conquistare gli spagnoli è stata la sua grande umanità. Letizia Ortiz non aveva mai frequentato il mondo delle famiglie reali e non ha certo sangue blu. Eppure gli spagnoli hanno imparato a conoscerla e ad amarla. Sia in passato che nel suo ruolo da Regina lei è una lavoratrice instancabile. Sempre pronta ad ascoltare tutti e a mantenere uno stretto contatto con la gente comune.

I suoi guadagni comunque sarebbero aumentati con il cambio di ruolo. Mentre da giornalista gli stipendi non erano superiori a 60 mila euro l’anno, da Regina il compenso sarebbe molto maggiore. Nel 2018 avrebbe guadagnato 133 mila euro annui pari a poco più di 11 mila euro al mese. Ma in questi ultimi anni lo stipendio della Regina sarebbe migliorato ulteriormente portandosi a 146 mila euro al mese. Visto gli stress a cui è sottoposta paiono essere tutti estremamente meritati.