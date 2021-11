Per molti segni zodiacali il 2021 non è stato un anno del tutto semplice.

Di certo la pandemia e il lockdown hanno causato non pochi problemi. Ritornare a quella che dovrebbe essere la normalità è un passo che non tutti hanno fatto con disinvoltura. Chi ha avuto delle ripercussioni, sia a livello lavorativo che psicologico, ha dovuto lottare per rimanere a galla e non sprofondare nello sconforto.

Non tutti reagiamo allo stesso modo davanti le avversità, in più se la fortuna non è dalla nostra parte, è difficile superare gli ostacoli della vita.

Secondo l’astrologia, alcuni particolari segni non hanno avuto un anno d’oro, anzi molto particolare e scoraggiante, che ha tolto molte energie. A novembre, però, la ruota potrebbe girare e dare un poco di tregua e qualche momento di felicità a questi segni.

Dopo tanti sacrifici e preoccupazioni arriva un periodo fortunato e ricco di gratificazioni per 3 segni zodiacali

Ottime notizie per lo Scorpione, che da metà novembre finalmente capovolgerà la situazione.

Fino a questo momento, infatti, ha dovuto lottare con impegno per conciliare e ordinare alcune situazioni. Anche dal punto di vista lavorativo gli imprevisti non sono stati pochi e l’amore ha scombussolato i piani, rimettendo in discussione ogni cosa.

Adesso, però, arriverà il momento per fare un grande respiro e liberare l’anima dai macigni. Grazie alla forte tenacia ed all’intuito, i nati sotto il segno dello Scorpione, troveranno nuova luce nel loro percorso e soddisfazioni.

Bilancia

Dopo un anno di tensioni, il segno della Bilancia ha vissuto con grande prudenza ogni attimo. Imprevisti, ritardi e ostacoli sono stati all’ordine del giorno e non sempre hanno avuto un atteggiamento positivo.

Adesso, però potranno osare e rischiare, perché nei prossimi mesi la fortuna arriverà. Probabilmente ci saranno buone possibilità di ricevere soldi inaspettati, ma anche tante sorprese. Le stelle doneranno grande coraggio e forza, indicando la strada migliore.

Pesci

L’anno 2021 per i Pesci è stato all’insegna delle attese e dei momenti negativi. Se fino a questo momento le avversità sono state non poche, arriva il riscatto e le gratificazioni.

Novembre è il mese giusto per ripartire con la giusta carica per voltare pagina, una volta per tutte. Anche se scoraggiati, adesso le difficoltà avranno una luce del tutto nuova, così da far assaporare il successo.

Anche se fortemente sensibili, i Pesci affronteranno questa nuova svolta con grande maturità, rivelando una grande forza interiore. In questo modo sicuramente apprezzeranno i riconoscimenti e le buone notizie che non tarderanno ad arrivare.

Finalmente, dopo tanti sacrifici e preoccupazioni arriva un periodo fortunato e ricco di gratificazioni per 3 segni zodiacali, che da novembre avranno momenti di grade prosperità.

