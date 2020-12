Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quali sono i tempi di attesa e di lavorazione della richiesta di assegno di accompagnamento INPS? Quanto si deve attendere affinché la persona interessata riceva il sussidio economico di 520,29 euro al mese? In questa breve guida i Tecnici di ProiezionidiBorsa illustrano dopo quanto tempo l’INPS paga l’assegno di accompagnamento ed arrivano i soldi.

Come funziona l’assegno di accompagnamento e quando si riceve

Le persone totalmente invalide e non autosufficienti hanno la possibilità di richiedere l’assegno di accompagnamento INPS. Esso segue quanto disciplina la Legge n. 18/1980 e l’art. 1, comma 3, della Legge n. 508/1998. Esso ammonta a 520,29 euro mensili per l’anno 2020 e, dopo l’approvazione della commissione medica, si riceve per 12 mensilità annue. A differenza di altri trattamenti di tipo assistenziale che prevedono dei limiti di reddito, l’assegno di accompagnamento non sottopone a questo vincolo. Ciò vuol dire che è richiedibile indipendentemente dal reddito che la persona dichiara. Per ottenere tale sussidio, naturalmente, devono sussistere delle determinate condizioni legate allo stato di salute che comportano la non autosufficienza e la totale invalidità. Dunque, una volta che si completa l’iter per la richiesta, dopo quanto tempo l’INPS paga l’assegno di accompagnamento ed arrivano i soldi? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo specificare che non esiste una decorrenza precisa ed univoca. Quando si conclude la verifica dei requisiti, l’INPS provvede ad erogare l’indennità dal mese successivo alla presentazione della domanda. In tal senso, l’INPS ha introdotto una novità che coinvolge alcune persone totalmente invalide.

Procedura semplificata per gli anziani

Secondo quanto ha disposto l’INPS tramite il messaggio n. 1930/2018, la modalità di accesso all’assegno di accompagnamento è più rapida e semplificata per alcuni soggetti. Si tratta degli over 65 per i quali è possibile anticipare i dati socio-sanitari. In buona sostanza, il cittadino che richiede il sussidio può anticipare nel modello AP70 le proprie informazioni di natura socio-economica. Grazie a questa acquisizione anticipata da parte dell’INPS i tempi di liquidazione si possono ridurre per questi beneficiari. Ecco dopo quanto tempo l’INPS paga l’assegno di accompagnamento ed arrivano i soldi.

