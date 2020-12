Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Imparare ad utilizzare materiali di recupero per creare oggetti utili ed originali è un argomento che arricchisce frequentemente le pagine di ProiezionidiBorsa. La nostra Redazione, infatti, offre spesso consigli su come dare una seconda vita ad oggetti usati o a materiali che altrimenti andrebbero buttati. Abbiamo già visto quanti validi e pratici oggetti si possono ricavare dai contenitori delle uova. Oggi, invece, vedremo come ad arredare una stanza ci pensano le cassette della frutta con queste 3 idee geniali. Infatti, per abbellire, decorare o arredare una stanza il fai da te è sicuramente la soluzione più economica.

Ad arredare una stanza ci pensano le cassette della frutta con queste 3 idee geniali

Le cassette della frutta sono un’ottima risorsa per l’arredamento fai da te. Sono molti, infatti, gli oggetti che possiamo ricavare da queste cassette in legno o in plastica. Un muro bianco può rendere l’ambiente spoglio e allora ecco che ad arredare una stanza ci pensano le cassette della frutta con queste 3 idee geniali.

Una libreria di design

Per creare una libreria originale serviranno sei cassette, possibilmente in legno ben robusto per un risultato di successo. La disposizione e l’assemblaggio delle cassette renderà originale la nostra libreria. Dopo aver passato la carta abrasiva su ogni cassetta, basterà scegliere se colorarle o semplicemente utilizzare della vernice trasparente. A questo punto si passa all’assemblaggio posizionando per prime le cassette che faranno da base. Si sistemeranno una in orizzontale, una in verticale ed una di nuovo in orizzontale. Successivamente posizioneremo sopra un’altra cassetta in orizzontale, poi ancora un’altra in orizzontale ben fissata alle precedenti e l’ultima in verticale. Per fissarle è possibile utilizzare dei chiodini e della colla per legno.

Un tavolino multifunzione

Per creare un tavolino utile sia come base d’appoggio che come portariviste, servirà una cassetta e quattro rotelle. Queste ultime si possono acquistare in qualsiasi negozio per il fai da te. Una volta pulita la cassetta ed eventualmente verniciata del colore più adatto, basterà fissare le ruote alla base. Ed ecco pronto un tavolino portariviste su cui appoggiare anche il caffè.

Mensole per i ricordi delle vacanze

In questo caso è possibile utilizzare sia cassette in plastica sia in legno, a seconda del nostro gusto o di quello che si ha a disposizione. Una volta che saranno ben pulite e levigate, nel caso di cassette in legno, sarà sufficiente fissarle tramite dei tasselli. Nel caso di cassette in plastica, invece, basterà appenderle a dei ganci a pressione precedentemente sistemati sulla parete. A questo punto sarà possibile riporvi soprammobili, quadretti e tutti quei piccoli oggetti che rappresentano ricordi da tenere d’acconto.