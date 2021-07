Il recente incremento dei contagi sta mettendo in ginocchio la Grecia, costretta a decidere per maggiori limitazioni nelle zone più colpite. Di Mykonos si è tanto parlato negli ultimi giorni poiché prossima a entrare in zona rossa, ma non è la sola. Molte località turistiche greche, in particolare le isole, potrebbero subire la stessa sorte, come il coprifuoco dalle 00:00 alle 06:00. Non è del tutto scontato, ma dopo Mykonos anche queste isole turistiche della Grecia potrebbero subire pesanti restrizioni visto l’andamento epidemiologico.

Dopotutto la Grecia ha utilizzato ogni fronte per combattere l’epidemia. Dapprima limitando gli arrivi, richiedendo la presentazione di 2 documenti, digitali e non, senza i quali non è permesso salire a bordo. Da qui “Pochi sanno che partendo per la Grecia senza questi 2 documenti si rischia l’imbarco”. Adesso entrano in gioco le restrizioni locali in una differenziazione delle zone per fasce di colore, ovvero verde, gialla, arancione e rossa. Se le prime tre servono come soli indicatori di monitoraggio, la fascia rossa è, invece, quella che prevede chiusure e limiti.

In “Pochi sanno dell’imminente zona rossa a Mykonos e perché potrebbe scoraggiare i turisti” avevamo già preannunciato il possibile finale. Adesso non è più la sola a versare in simili condizioni, visto che nonostante alcune isole sono in zona arancione i contagi continuano a salire. Stiamo parlando di località fortemente turistiche, come Santorini, Ios e Paros. Non di certo il clima in cui un turista vorrebbe passare la sua vacanza. Ma cosa prevede la zona rossa?

Dopotutto, le restrizioni per molti potrebbero essere addirittura accettabili. L’aspetto che più potrebbe creare dispiaceri è il coprifuoco dalla mezzanotte alle sei del mattino. Segue la direttiva di offrire ristorazione solo all’aperto, con massimo 4 clienti seduti al tavolo, 6 se famiglia, e senza musica. Inoltre, vi è la sospensione degli eventi, come concerti, feste e mercati. Per maggiori dettagli è possibile visitare il sito governativo greco.