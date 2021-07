Da un eccesso all’altro, il rischio è di passare dalla poltrona al cosiddetto sovrallenamento che si verifica quando forziamo troppo nella frequenza e nell’intensità della pratica sportiva. Perché in fondo è difficile partire e iniziare ma poi appena cogliamo i benefici, nel tentativo di voler stare sempre meglio, tendiamo ad incrementare lo sport e a volte a dismisura.

Ci sono dei segnali, però, che ci lancia il nostro corpo quando stiamo esagerando. E dobbiamo coglierli per modulare al meglio i nostri piani ginnici e fare in modo che siano realmente benefici per il nostro organismo.

Il termine “sovrallenamento” compare per la prima volta nel 1988 con Frederick Hatfield. Esso descrive una serie di sintomi e segni frutto di uno squilibrio tra allenamento e recupero.

Come capire se ci stiamo allenando troppo e il nostro corpo soffre a dismisura

I parametri da monitorare sono diversi ma procediamo con ordine. Secondo molti medici dello sport, se dopo l’allenamento ci sentiamo eccessivamente sfiniti, senza forze e privi di energie al punto che per il resto della giornata non riusciamo ad essere utili e vorremmo solo andare a letto, è evidente che qualcosa non va.

Ci ammaliamo di più

Un altro segnale può essere rappresentato da una maggiore sensibilità a batteri e virus. Se incappiamo nella morsa di quei periodi in cui prendiamo di tutto, da raffreddore a influenza e infezioni varie, vuol dire che il nostro sistema immunitario non è in grado di impiegare al meglio le sue forze per contrastare agenti estranei. In questo caso è evidente abbiamo bisogno di un po’ di riposo e ristoro in più.

Umore e sonno

Un altro criterio da considerare affinché possiamo renderci conto di come capire se ci stiamo allenando troppo e il nostro corpo soffre a dismisura, fa riferimento all’umore e alla qualità del sonno. Il sovrallenamento, infatti, produce un calo di tono dell’umore e si ripercuote anche sul corretto equilibrio veglia sonno.

Gambe pesanti e poco appetito

L’eccesso di allenamento può avere ripercussioni sui muscoli delle gambe che ci restituiscono la sensazione di pesantezza. Così come pure inibire l’appetito a causa dell’aumento di due ormoni quali l’adrenalina e la noradrenalina che comportano una riduzione dell’appetito.

In tutti questi casi meglio confrontarsi e riferire al proprio personal trainer (allenatore personale) oppure al proprio medico di riferimento.

In generale, secondo numerosi professionisti del settore, è preferibile un periodo di riposo e successivamente una ripresa ponderata e regolare degli allenamenti.