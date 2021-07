Ormai le vacanze sono alle porte ed è bene che abbiamo chiaro dove vogliamo andare. Scegliere non è facile, perché ci sono tanti posti davvero splendidi, stando in Italia oppure optando per l’estero. Lo staff di Proiezionidiborsa cerca sempre di aiutare i lettori a scegliere il meglio. Qualche tempo fa, ad esempio, abbiamo indicato una meta facilissima da raggiungere dall’Italia, che regala panorami davvero indimenticabili.

Anche oggi andiamo fuori dall’Italia e lo facciamo andando a visitare una meta davvero imperdibile, evitando comunque di pesare troppo sul portafoglio. Per una vacanza indimenticabile ma anche low cost scegliamo questa fantastica località.

La meta portoghese

Consigliamo a tutti di visitare il Portogallo, e più precisamente di andare a Porto. Questa meravigliosa città si trova nella parte nord del Paese, capoluogo del distretto che prende il suo nome. Porto è la terza città del Portogallo per numero di abitanti, con oltre 200.000 abitanti, quindi non è una cittadina così piccola.

È divisa in due parti dal fiume Douro, collegate dal ponte Dom Luis I. Da un lato troviamo dei bellissimi e colorati edifici, mentre dall’altro troviamo le cantine che producono la specialità del luogo. Già, perché Porto è anche celebre per l’omonimo liquoroso che è amato in tutto il mondo, anche in Italia. Ovviamente, consigliamo di andare a fare una bella degustazione, una delle esperienze migliori che si possono fare in questa città.

Non è solo il palato a gioire a Porto, ma anche gli occhi. Girando per la città si trovano delle grandiose testimonianze di architettura barocca e gotica. Noi consigliamo soprattutto di visitare la cattedrale, da cui si può anche osservare un notevole panorama.

Chi poi è appassionato di cultura pop deve andare a visitare la biblioteca Lello. Questo luogo è famoso per essere stato frequentato molto dalla scrittrice di Harry Potter, lei stessa dice di aver usato la biblioteca come ispirazione.