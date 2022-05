La grande tradizione del cinema italiano non ha certamente nulla da invidiare alle industrie cinematografiche più famose del Mondo, come quella americana, inglese o indiana. Sono infatti tantissimi i film italiani che hanno vinto i premi internazionali più illustri, primi fra tutti i famosissimi Oscar. E non manca nemmeno la varietà. Dalle commedie ai film drammatici, fino ai film storici, il cinema italiano eccelle in tutte le categorie. Tra le pellicole più amate e più famose in assoluto c’è La vita è bella, di Roberto Benigni, che rimane il più grande successo italiano della storia per incassi, oltre che per gradimento del pubblico sia italiano che straniero. Ma molti non sospettano quale sia il secondo film italiano dagli incassi più alti della storia.

È confermato che gli italiani adorano le commedie

Il secondo film italiano con più incassi della storia è una commedia. Pochi si stupiscono, perché certamente il genere comico è quello che da sempre ha più successo tra il pubblico nazionale. Ma di quale commedia stiamo parlando? Ebbene, si tratta del film Quo Vado, con protagonista Checco Zalone, uscito nelle sale italiane nel 2016. Ma qual è la chiave del suo successo?

Dopo La vita è bella è questo il film italiano con più incassi della storia che tutti dovrebbero vedere

Quo vado è stato un grandissimo campione di incassi. Dopo un mese dalla sua uscita nelle sale, ha registrato un incasso di 65,4 milioni di euro, con più di 9 milioni di spettatori. Dopo La vita è bella, Quo vado si attesta così come il film campione di incassi sul suolo italiano. E non è difficile intuirne il motivo.

Un film che parla agli italiani, soprattutto ai più giovani

Le vicende narrate in Quo vado si incentrano su temi molto cari a tutti gli italiani, soprattutto a quelli delle nuove generazioni. In particolare, è fonte di continua ilarità il famoso posto fisso, cioè un impiego stabile e a lungo termine, che sembra un sogno e un miraggio per moltissimi lavoratori italiani. Oggi la realtà per molti di noi è invece quella del lavoro flessibile, che certamente da più libertà, ma molte meno garanzie.

Non solo comicità, ma anche acuta critica della società contemporanea

Dopo La vita è bella, è la comicità di Checco Zalone che ha saputo rapire il cuore e carpire le risate di milioni di italiani. Ci trasporta in un viaggio in tutto il Mondo, dalle lande gelate dei poli, al cuore dell’Africa, alle bellezze del Meridione nostrano, in Puglia e Calabria familiari a molti di noi. Le risate scaturiscono senza freno. Ma non si tratta di risate superficiali o volgari: dietro alla levità di un film comico, possiamo scorgere un’acuta critica sociale incentrata sui problemi perenni e apparentemente insolvibili dello Stato italiano: il lavoro, l’indipendenza economica, l’ingiustizia e le difficoltà delle nuove generazioni.

