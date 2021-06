L’estate si avvicina, e con essa, la voglia di avventure. Se siamo stanchi delle solite spiagge piatte e sabbiose però, non per questo dobbiamo rinunciare a un bel bagno rinfrescante. Sono molte le alternative a disposizione: dalle spiagge rocciose alle scogliere. Questi luoghi però non sono solitamente adatti alle famiglie. Esiste invece un posto magico dalle acque trasparenti e cristalline. A pochi metri dal mare aperto ma sicuro anche per i più piccoli o per chi non sa nuotare molto bene. Ed è anche uno dei posti più spettacolari che possiamo visitare nella nostra penisola. Questa splendida pozza marina dalle acque cristalline a pochi metri dal mare aperto è perfetta per relax e famiglie ed è considerata una delle più belle in Italia.

Una bellezza del Salento

Ma di che posto stiamo parlando? Della spettacolare Grotta della Poesia, in Puglia. Questa splendida pozza marina dalle acque cristalline a pochi metri dal mare aperto è perfetta per relax e famiglie ed è considerata una delle più belle in Italia. La magnifica Grotta della Poesia si trova in provincia di Lecce, tra San Foca e Torre dell’Orso e si raggiunge tranquillamente in macchina tramite la strada provinciale SP366. Non è molto lontano dalla famosissima Otranto, e si può raggiungere facilmente in macchina percorrendo una splendida strada panoramica a pochi metri dal mar Adriatico. Ma perché questa grotta è così popolare?

Perfetta per una pausa di relax

In realtà la Grotta della Poesia non è una vera e propria grotta. Si tratta piuttosto di un ‘buco’ nella roccia, formatosi quando il soffitto della grotta è crollato nell’acqua sottostante. Il risultato è una splendida piscina naturale dalle acque cristalline, e dall’effetto ottico incredibile. È balneabile, e le sue acque calme la rendono il posto ideale per rilassarsi, magari per una pausa pomeridiana durante una giornata di visite alle meraviglie archeologiche e naturali del Salento.

