Il Blue Monday è appena trascorso e si è lasciato uno strascico di malinconia e tristezza difficile da mandar via. È identificato per convenzione con il terzo lunedì di gennaio, incredibile a dirsi attraverso un’equazione.

Il canale televisivo inglese Sky Travel ha diffuso la storia nel 2005, spiegando che il giorno era stato identificato attraverso questo calcolo preciso. Neanche a dirlo, ovviamente, la fantomatica equazione non avrebbe alcun fondamento scientifico, ma è comunque una storia interessante.

Il concetto è stato usato in diversi modi da varie compagnie per sfruttare gli hashtag social. Ciclicamente torna nei trend, ma sarà poi vero che questa malinconia colpisce tutto? Questo spetta solo ai Lettori deciderlo, intanto oggi scopriamo cosa dice l’oroscopo.

Dopo la tristezza del Blue Monday questi saranno i segni zodiacali che avranno più fortuna anche quando si parla di soldi

Tra i più fortunati in questo periodo va segnalato sicuramente il Capricorno, che desidera affermare il suo successo.

Grande avanzata anche per l’Acquario, con la risoluzione di un progetto rimasto appeso da tanto.

Ottime giornate anche per i Pesci, che sapranno avere maggiore concretezza e sognare di meno. Ma vediamo ora nel dettaglio cosa attende questi segni.

Capricorno

I nati dal 22 dicembre al 20 gennaio godranno di una piacevole influenza da Venere nel campo amoroso. Dovranno sfruttare questa situazione per vivere incontri speciali e lasciarsi alle spalle storie che non funzionano.

Il lavoro sarà legato alla presenza di Giove, portatore di fortuna e interesse. I Capricorno dovranno fare anche attenzione poi alle intuizioni legate ad alcune belle sensazioni dietro l’angolo.

Acquario

Per quanto riguarda l’Acquario c’è il favore di Mercurio per le relazioni amorose, che aiuterà a superare le crisi. C’è una necessità non detta di ritrovare spazio per i sentimenti: il lavoro ha preso troppo il sopravvento.

C’è da dire che il periodo, anche sotto quest’ultimo aspetto, è buono: arriverà qualche piccolo introito inaspettato, ma soprattutto da metà anno i progetti inizieranno a decollare. Anche per questo bisognerà stare attenti ad essere oculati e non spendere inutilmente soldi.

Pesci

Infine, il segno dei Pesci, che come detto vivrà un momento importante per ragionare sulla concretezza dei suoi progetti. Anche in amore è il momento di osare, di agire, senza pensare troppo alle conseguenze. Bisogna andare avanti e slegarsi dal passato.

Sul lavoro una causa che preoccupa da tanto tempo potrebbe arrivare finalmente a conclusione, ma bisognerà imparare a capire di chi fidarsi. La fortuna vi sorride, amici dei Pesci, seguite le vostre intuizioni e ne trarrete profitto.

Dunque, come abbiamo visto, dopo la tristezza del Blue Monday questi saranno i segni zodiacali che avranno più fortuna anche quando si parla di soldi.