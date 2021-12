A fine 2020 facevamo notare come la corsa del titolo FCA (ndr all’epoca non era ancora operativa la fusione che ha portato alla nascita di Stellantis) fosse destinata a continuare anche nel 2021. Lo scenario previsto si è verificato, ma non ha ancora completato il suo percorso. Per cui dopo la prevista corsa al rialzo del 2021 le azioni Stellantis potrebbero raddoppiare il loro valore nel corso del 2022. Questo è il risultato dell’analisi grafica di cui ci occuperemo nella sezione dedicata.

Per il momento limitiamoci a osservare che nel corso del 2021 le azioni Stellantis hanno corso, guadagnando il 22% circa, ma hanno fatto peggio dell’indice di riferimento quotato sullo $&P500.

Dal punto di vista dei multipli di mercato le azioni Stellantis sono fortemente sottovalutate. Secondo i multipli degli utili, le azioni Stellantis potrebbero raddoppiare il solo valore per allinearsi alla media del settore di riferimento. Inoltre, il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.26 volte il suo fatturato. Infine, il titolo Stellantis risulta essere sottovalutato del 40% circa rispetto al suo fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow.

Anche gli analisti sono molto ottimisti sul titolo con un consenso medio comprare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 35%.

Quali sono i mesi rialzisti per il titolo Stellantis?

Nella figura seguente è riportato per ciascun mese dell’anno la probabilità che la chiusura sia superiore all’apertura mensile. La percentuale media indicata è calcolata su tutti gli anni che vanno dal 2014 al 2020.

Notiamo come febbraio sia il mese con la minore probabilità (29%) che la chiusura sia superiore all’apertura. Viceversa, il mese di ottobre è quello con la maggiore probabilità (75%) che la chiusura sia superiore all’apertura.

Dopo la prevista corsa al rialzo del 2021 le azioni Stellantis potrebbero raddoppiare il loro valore nel corso del 2022: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Stellantis (MIL:STLA) ha chiuso la seduta del 30 dicembre in ribasso dello 0,10% rispetto alla seduta precedente a quota 16,686 euro.

La tendenza in corso è rialzista sia sul time frame mensile che su quello trimestrale e al momento non si intravedono pericoli nello scenario che ha una massima estensione rialzista in area 31,6 euro. Le azioni Stellantis, quindi, potrebbero raddoppiare il loro valore nei prossimi mesi.

Un primo indizio di negazione dello scenario rialzista si avrebbe con una chiusura mensile inferiore a 13,0007 euro (I obiettivo di prezzo). Qualora, poi, il segnale di debolezza venisse confermato da una chiusura trimestrale inferiore a 12,98 euro, allora le cose si metterebbero molto male anche nel lunghissimo periodo.

Time frame mensile

Time frame trimestrale