Tenere i capelli in ordine può essere una vera sfida giornaliera per molte donne, soprattutto quando si lasciano sciolti.

Per esempio, c’è chi lotta contro i ricci ribelli oppure contro un mosso naturale che si affloscia dopo due secondi dallo styling.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Da non sottovalutare, poi, chi ha un liscio “spaghetto” e se la deve vedere con piccoli ciuffi elettrizzati.

Una soluzione, allora, può essere sperimentare una qualche acconciatura, in grado di pettinarli e tenerli al loro posto da mattina a sera.

Tra le tante, quella più realizzata, richiesta e imitata è il classico chignon da ballerina, tirato ad arte oppure lasciato più morbido e basso.

Tuttavia, come fare se volessimo provare qualcosa di diverso magari anche più elegante in vista di qualche party night?

Serve solo l’idea giusta che potremmo scovare nell’articolo di oggi per sfoggiare una chioma all’ultimo grido.

Capelli alla moda per look super chic con queste 3 acconciature diverse dal solito chignon anche per donne over 40

Chignon a parte, l’anno nuovo potrebbe iniziare con dei capelli inediti grazie ad alcune acconciature che stanno spopolando nei vari saloni.

Sembrerebbe, poi, che gli hair stylist le abbiano lanciate per dare grinta alle donne di qualsiasi età, anche per quelle che hanno varcato la soglia dei fatidici “anta”.

Trecce alla ribalta

La prima acconciatura ripropone proprio quelle trecce che ci facevano le nostre mamme quando eravamo bambine ma in una versione nuova.

Infatti, che ci sia un ritorno di uno stile childhood non è una sorpresa.

La moda, per esempio, l’aveva anticipato già con questo vestito raffinato per l’inverno che slancia e snellisce il giro vita.

Ora, però, anche le chiome hanno ceduto a questo richiamo.

Le trecce non sono le classiche penzoloni alla Pippi Calzelunghe ma generalmente sono attaccate alla testa e ne occupano solo metà. Partono dalla fronte e scendono giù per un semi-raccolto romantico e di classe con il resto dei capelli lasciati mossi in morbide onde.

Un’alternativa può essere anche la treccia cerchietto, ideale soprattutto per chi ha frange lunghe.

Code scenografiche

La seconda acconciatura s’ispira al modo in cui appuntiamo i capelli quando li vogliamo levare di torno oppure quando li abbiamo sporchi.

La coda di cavallo, infatti, è un passe-partout e può diventare davvero glam con qualche accorgimento.

Per esempio, con una leggera bombatura sul davanti o sul dietro ben pettinata e con un elastico nascosto e avvolto dagli stessi capelli.

Ricordiamoci, poi, di mettere in piega anche i capelli sciolti rigirando le ciocche in morbidi boccoli.

Vintage estremo

Infine, concludiamo con un tuffo negli anni Venti e con l’acconciatura più particolare del trio, adatta a party chic.

Questa prevede di far aderire perfettamente tutta la parte alta della chioma alla cute, fissandola con una sottile fascetta scintillante da appoggiare sulla fronte.

In alternativa, si possono fissare con il gel, ai lati della fronte, le ciocche rigirate dei capelli anteriori e fermare il tutto con fermagli e mollette.

Dunque, capelli alla moda per look super chic assicurati con queste 3 acconciature diverse dal solito chignon anche per donne over 40.

Approfondimento

Questo sensuale taglio di capelli spopolerà nel 2022 e farà apparire più alte.