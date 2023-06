Sono queste 3 meraviglie italiane da visitare che non costano nulla e che ci lasceranno a bocca aperta

Se quest’estate abbiamo un budget limitato, ecco 3 luoghi stupendi che possiamo visitare in Italia.

L’Italia è famosa per i suoi affascinanti borghi ricchi di storia, cultura e bellezze naturali. Quest’estate, se stai cercando una destinazione economica che offra un’esperienza autentica, non devi cercare oltre. Abbiamo selezionato tre borghi italiani che sono sia affascinanti che accessibili dal punto di vista economico.

Iniziamo da Santo Stefano di Sessanio, il meraviglioso borgo in Abruzzo

Situato nella regione montuosa dell’Abruzzo, Santo Stefano di Sessanio è un borgo medievale ben conservato. Questo pittoresco villaggio offre un’affascinante atmosfera d’altri tempi con le sue stradine lastricate, le case in pietra e le torri medievali. La cosa migliore è che visitare Santo Stefano di Sessanio non è costoso. Ci sono opzioni di alloggio economiche come affittare una delle case tradizionali ristrutturate o optare per un agriturismo nelle vicinanze. Puoi passeggiare per il borgo, visitare la Chiesa di San Pietro e gustare deliziosi piatti locali nei ristoranti a prezzi accessibili.

Anche Castell’Arquato, in Emilia-Romagna, merita assolutamente una visita

Situato nella regione dell’Emilia-Romagna, Castell’Arquato è un gioiello nascosto che dovremmo vedere. Questo borgo medievale è noto per la sua architettura affascinante, con edifici in pietra, stradine acciottolate e una magnifica piazza centrale. Puoi esplorare il castello fortificato e visitare la Collegiata di Santa Maria Assunta. Il vantaggio di visitare Castell’Arquato è che offre molte opzioni di alloggio economiche, come bed and breakfast o piccoli hotel familiari. Inoltre, troverai ristoranti e trattorie che servono piatti tradizionali a prezzi convenienti.

Sono queste 3 meraviglie italiane da vedere assolutamente quest’estate con un budget limitato

Ultimo, ma non per importanza, abbiamo un terzo borgo di tutto rispetto. Spostandoci nella regione della Puglia, troviamo Cisternino, un affascinante borgo dalle strade tortuose e i caratteristici edifici imbiancati a calce. Questo borgo è famoso per la sua architettura tradizionale e per i suoi ristoranti che offrono specialità culinarie della regione. La cosa fantastica di Cisternino è che offre una vasta gamma di alloggi economici, come case vacanza o agriturismi. Puoi passeggiare per le sue strade suggestive, visitare la Chiesa Madre di San Nicola e goderti i panorami mozzafiato sulla valle circostante. Dunque, sono queste 3 meraviglie italiane che renderanno la nostra estate speciale senza farci spendere. Se desideri esplorare i tesori nascosti dell’Italia senza spendere una fortuna, i borghi di Santo Stefano di Sessanio, Castell’Arquato e Cisternino sono scelte ideali per la tua lista delle destinazioni estive. Oltre a offrire una ricca storia, una cultura unica e paesaggi incantevoli, questi borghi sono perfetti per chi ha un budget limitato.