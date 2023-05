Quante volte si deve fare lo scrub al viso per avere una pelle liscia e luminosa? Copia quello fai da te che usa Halle Berry

Se è vero che le persone danno più attenzione alla loro beauty routine, magari non sempre hanno tempo per farsi un efficace scrub al viso. Un vero peccato, oltre che un errore, perché sono tanti i benefici, per la pelle, di questo rituale. Ed ecco quello che usa Halle Berry per il suo viso. Basta un alimento che hai in casa e il gioco è fatto.

Quanti di voi fanno con regolarità uno scrub per la pelle? Sarebbe interessante ricevere una risposta dalle nostre lettrici e dai nostri lettori, per vedere quanto questo rituale di bellezza sia praticato. Un errore non farlo, considerando i benefici di uno scrub efficace per la nostra pelle.

Basta, del resto, fare il classico prima e dopo. Ovvero, fare una foto prima dello scrub e dopo lo scrub per vedere come cambi la luminosità della nostra pelle. Per chi ha una pelle grassa, poi, una vera manna per avere dei miglioramenti evidenti. Cosa significa fare lo scrub? Da questo punto di vista, ci aiuta la traduzione dall’inglese.

Ecco perché è utile fare lo scrub e non solo per il nostro viso, ma in tutto il corpo

Scrub, infatti, significa strofinare, sfregare ed è esattamente quello che dovremmo fare sulla nostra pelle. Non solo quella del viso, ma in tutto il corpo. Praticamente, finiamo per esfoliare lo strato della pelle superficiale.

Così facendo, eliminiamo quelle cellule morte che permangono sulla nostra pelle. Non solo, riusciamo anche a togliere, dai pori, tutte le impurità presenti sull’epidermide. In questo modo, finiamo per rinnovare le cellule, favorendo l’ossigenazione. Ecco perché poi la nostra pelle appare più luminosa e liscia.

Ecco quante volte dovremmo fare lo scrub per avere sempre una pelle giovanile come un ventenne

Quante volte si deve fare lo scrub al viso? Dipende dall’età e dal tipo di pelle che abbiamo. Diciamo che lo scrub, al corpo, in genere si fa ogni 10-15 giorni. Anche se, volendo, potrebbe anche dedicarci allo scrub corpo con cadenza settimanale.

Quanto a quello del viso, invece, per pelli non delicate, l’ideale sarebbe farlo 2-3 volte al mese. Tassativamente, alla sera, così da permettere alla cute, durante la notte, di ristabilire il suo giusto equilibrio. Magari, abbinandolo al potente antirughe naturale consigliato dalla nonna.

Quante volte si deve fare lo scrub al viso lo abbiamo visto, ma proviamo ora quello di Halle Berry

Halle Berry, la famosa attrice americana, ha un suo rimedio naturale incredibile per fare lo scrub, su viso e corpo. Utilizzando il caffè. Infatti, la diva macina i chicchi di caffè e poi li unisce al suo bagnoschiuma. In questo modo, ottiene un esfoliante naturale al 100%, perfetto per levigare la pelle. E i risultati, su di lei, sono ben visibili.

Del resto, la caffeina è preziosa, come scrub, in chiave anticellulite, stimolando la circolazione. Favorisce anche il drenaggio dei liquidi, oltre a rimuovere le cellule morte. C’è anche una versione che unisce, al caffè macinato, zucchero di canna e olio di oliva. Si forma una sorta di crema da applicare con la pelle umida, meglio dopo una doccia. Lasciamo lavorare qualche minuto e poi sciacquiamo. Ricordiamo che prima di qualsiasi trattamento fai da te, di consultare il proprio medico o dermatologo di fiducia.