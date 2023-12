Nuova battuta di arresto in arrivo per le azioni Alerion?-Foto da pexels.com

Le azioni Alerion hanno vissuto un anno tra alti e bassi, ma grazie al rialzo dell’ultimo mese potrebbero chiuderlo al rialzo? A questo punto, dopo i minimi annuali dove potrebbero essere dirette le azioni Alerion?

I punti di forza e di debolezza di questo titolo azionario

La crescita degli utili attualmente prevista dagli analisti per i prossimi esercizi è particolarmente solida. Le revisioni degli utili per azioni sono state fortemente riviste al rialzo negli ultimi 4 mesi. In prospettiva, quindi, le azioni Alerion sono molto interessanti. D’altra parte, al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell’azienda risultano particolarmente elevati.

Un’altra caratteristica del titolo è che la società ha registrato risultati sopra il consensus degli analisti con tassi di sorpresa complessivamente positivi.

Passando ai punti deboli di AlerionL, notiamo che la società ha una situazione finanziaria complicata con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso. Inoltre, il rapporto “enterprise value to sales” della società la colloca tra le aziende più costose su scala mondiale. Infine, rispetto al valore dei suoi attivi tangibili, la valorizzazione dell’azienda appare relativamente elevata.

Dopo i minimi annuali dove potrebbero essere dirette le azioni Alerion? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Alerion (MIL:ARN) ha chiuso la seduta del 6 dicembre in rialzo del 4,44% rispetto alla seduta precedente a quota 24,70 €.

La tendenza in corso è rialzista, ma adesso le quotazioni sono a contatto con una forte area di resistenza, 24,95 €, che potrebbe condiziona l’andamento del titolo. Come si vede dal grafico, infatti, già in passato questo livello aveva frenato l’ascesa delle quotazioni. Il suo superamento potrebbe favorire un’accelerazione rialzista verso area 26,55 €.

In caso contrario, le azioni Alerion potrebbero ritracciare. Solo una chiusura giornaliera inferiore a 23,35 €, però, potrebbe favorire un’inversione ribassista.

Articoli che potrebbero essere di interesse

Ecco dove trovare la casa dei tuoi sogni sulle colline della Toscana a prezzi alla portata di quasi tutti