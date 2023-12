Guadagnare più soldi grazie all’asset allocation, ecco i consigli di JP Morgan

Il rendimento annuo previsto nei prossimi 10-15 anni per un portafoglio 60/40 azionario/obbligazionario in dollari statunitensi è vicino al 7%. Ecco come sfruttare al meglio quest’occasione secondo gli analisti di JP Morgan.

Il 2023 è stato un eccellente anno per i mercati azionari, che potrebbero aver archiviato il minimo decennale e avere dinanzi a loro un rialzo pluriennale. Ci sono gli estremi anche per lucrare guadagno sul reddito fisso, data la stabilità dei tassi di interesse a cui si potrebbe andare incontro.

Quello di JP Morgan è un nome che tutti gli addetti ai lavori e non conoscono. Annualmente suoi analisti stilano delle Long-Term Capital Market Assumptions (LTCMA) e di recente sono state pubblicate quelle relative al 2024.

Al loro interno ci sono anche dei suggerimenti per guadagnare più soldi grazie all’asset allocation. Ecco come fare.

Come incrementare il rendimento di 60 punti base e migliorare l’indice di Sharpe del 12%

Secondo JP Morgan, un’allocazione del 25% agli asset alternativi potrebbe permettere di ottenere questi due effetti.

Tutto questo su un portafoglio con le caratteristiche già citate e cioè 60/40 azionario/obbligazionario in dollari statunitensi.

Guadagnare più soldi, i consigli di JP Morgan per il 2024

Secondo il rapporto di JP Morgan, il mondo sta entrando in un periodo di transizione economica significativa a causa dei più recenti avvenimenti geopolitici e non solo.

Proprio per questo, gli investitori dovrebbero implementare portafogli solidi per affrontare queste sfide ed ‘’espandendo le opportunità agli alternativi e attraverso una maggiore esposizione internazionale, per migliorare rendimenti e diversificazioni’’, riprendendo le parole di John Bilton, Head of Global Multi-Asset Strategy della nota banca d’affari.

I suoi analisti sottolineano anche che le prospettive di crescita dei mercati sviluppati sono lievemente aumentate, a differenza di quelle dei mercati emergenti, che sono invece diminuite a causa della minore crescita tendenziale della Cina.

Ecco, quindi, lo scenario che si profila per il 2024 secondo JP Morgan e ciò che gli investitori devono sapere se vorranno aumentare i propri guadagni in Borsa o diminuire il rischio di perdere soldi.

