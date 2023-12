Ecco dove trovare la casa dei tuoi sogni sulle colline della Toscana a prezzi alla portata di quasi tutti

Se vuoi andare a vivere in Toscana e cerchi una casa, oltre a Firenze e Siena e Pisa, un’altra città meno nota è considerata un’isola felice. In questo centro urbano a metà tra borgo e grande città, la qualità della vita è elevata e le case costano relativamente poco.

Se sognate di trasferirvi nel verde della Toscana, ma non volete rinunciare alla comodità di una città, Arezzo potrebbe essere la soluzione perfetta. Arezzo è una città con una storia antichissima, una delle più importanti dell’Etruria. Questo centro urbano, strategico in epoca romana, ha raggiunto il suo massimo splendore tra il Medioevo e il Rinascimento. La città conserva ancora oggi testimonianze di questo passato glorioso tra chiese, palazzi, monumenti e musei. La città racchiude opere straordinarie, come gli affreschi di Piero della Francesca nella Basilica di San Francesco.

Ecco dove trovare la casa dei tuoi sogni se vuoi vivere in Toscana

Arezzo non è solo arte e cultura, ma anche una città dinamica e moderna, che offre ai suoi abitanti e ai visitatori una varietà di servizi, eventi e attrazioni. Tra queste, spicca la Fiera Antiquaria, il mercato di antiquariato più antico e famoso d’Italia, che si svolge ogni primo fine settimana del mese nel centro storico. Da ricordare anche la Giostra del Saracino, una rievocazione storica in costume che si tiene due volte l’anno.

Da un punto di vista ambientale, Arezzo è una città considerata verde. Il suo agglomerato urbano è circondato da quattro valli che offrono paesaggi incantevoli e possibilità di escursioni e attività all’aria aperta. Dista un ora di auto da Firenze, Siena e Perugia e due ore dall’Adriatico e dal Tirreno. Quindi la sua collocazione è strategica.

Ma quanto costa comprare casa ad Arezzo?

Il mercato immobiliare aretino, dopo anni di stallo, ha mostrato segnali di ripresa nel 2022, con un aumento delle compravendite e una leggera risalita dei prezzi. Tuttavia, i valori rimangono ancora accessibili, soprattutto se confrontati con quelli di altre città toscane, come Firenze o Siena. A ottobre 2023, il prezzo medio degli immobili residenziali in vendita nel comune di Arezzo era di 1.753 euro al metro quadro, secondo il portale Immobiliare.it*.

Il prezzo varia a seconda della zona, della tipologia e dello stato dell’immobile. Per esempio, al momento della stesura dell’articolo era in vendita un trilocale di 90 metri quadri in buone condizioni a due passi da Piazza Grande, a 100.00 euro. Per chi cerca una casa di livello superiore, era in vendita un attico nel centro storico, di 75 metri quadri a 160.000 euro.

Come trovare casa ad Arezzo

Quindi ecco dove trovare la casa chi vuole andare a vivere mel verde della Toscana. Ma se si desidera andare a vivere ad Arezzo e si viene da un contesto molto diverso, forse vale la pena prima di acquistare casa, viverci in affitto per qualche mese. Qui i prezzi al metro quadro al mese sono di circa 8 euro per le case in locazione.

Un’altra soluzione per fare un affare potrebbe essere quella di acquistare una casa all’asta. Abbiamo approfondito l’argomento nell’articolo: case all’asta sul web, ecco il segreto per fare un vero affare che pochi conoscono.

(*n.d.r. Proiezionidiborsa riprende gratuitamente annunci della zona presenti sui siti immobiliari indicati. Non conoscendo né i dettagli né la veridicità dell’informazione, non ha alcun interesse in merito alle offerte immobiliari indicate.)