Il nostro bambino sta crescendo e vuole imparare a vestirsi da solo. Ma intorno ai 2-3 anni per loro è ancora difficile capire quale sia la scarpa destra e quale la sinistra. Per questo motivo spesso infilano le scarpe al contrario. Toglierle non sarà mai un problema, imparano a farlo già da neonati. Con questo trucco il nostro bambino riuscirà a mettersi le scarpe nel verso giusto in un attimo. Senza chiedere l’aiuto dei genitori e si sentirà già grande.

Il trucco geniale che non conoscevamo per non far mettere le scarpe al contrario ai bambini

Mettere da soli le scarpe è sicuramente un aiuto per i genitori. Ma è anche un grande passo per i nostri bambini. Assecondarli quando vogliono farlo da soli serve a farli sentire gratificati. Quindi aiutarli a mettere le scarpe al primo colpo è una cosa molto utile. Il bambino non si sentirà frustrato perché ha sbagliato, e si sentirà già un bimbo grande. Fiero del piccolo gesto che è riuscito a fare da solo. Che poi è uno dei principi alla base del Metodo Montessori. Quindi come aiutarlo? Questo trucco è molto semplice, ma cambia davvero la vita.

Basterà comprare una figurina o un adesivo. L’importante è che abbia raffigurato un animale che il bambino può riconoscere facilmente. Magari un unicorno, un leone, un elefante. Ancora meglio se è il suo animale preferito. L’adesivo deve essere semplice, non confusionario. Un animale, con uno sfondo neutro. Dopodiché si prende la figurina e si taglia a metà, in verticale. Così si avranno due metà dell’animaletto scelto. Poi ognuna delle metà andrà applicata all’interno di ognuna delle scarpe. La metà di sinistra nella scarpa sinistra, e la destra nella scarpa destra. Ma in modo che le scarpe affiancate ricompongano l’immagine per intero. E il bambino saprà immediatamente quale scarpa corrisponde al piede giusto!

Ecco il trucco geniale che non conoscevamo per non far mettere le scarpe al contrario ai bambini. Un trucco praticamente a costo zero. Se gli adesivi dovessero rovinarsi, basterà utilizzarne uno nuovo, facendo la stessa cosa. Un metodo utile per gratificare il nostro bimbo che cresce.

