La papaya è un frutto esotico più conosciuto al mondo. Insieme al mango o all’avocado nelle nostre tavole è ormai comune trovare anche la papaya.

Essa è facilmente reperibile ormai in tutti i supermercati ed in tutti i negozi che vendono prodotti esclusivamente esotici.

La papaya viene usata principalmente per la creazione di succhi di frutta o come ingrediente per una deliziosa macedonia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

In realtà, però, è possibile utilizzarla anche per creare piatti gustosi e sfiziosi e può anche essere consumata da sola.

Una volta pulita accuratamente, la sua polpa può essere mangiata a fette oppure la possiamo gustare con l’ausilio di un cucchiaino da cucina.

Inoltre la papaya oltre ad essere molto buona è anche un potente antiossidante che aiuta il nostro organismo nel combattere i radicali liberi.

Noi di ProiezionidiBorsa con questo articolo vogliamo fornire delle indicazioni su come mangiare la papaya per poter gustare al massimo il suo sapore unico.

Colazione

La parte che consumiamo è la polpa. In altri paesi come in centro America, in Asia, in Africa consumano anche i semi e le foglie.

Quindi, della papaya sono commestibili ben tre parti: polpa, foglie e semi.

Questo piccolo accorgimento ci serve per introdurre come mangiare la papaya per poter gustare al massimo il suo sapore unico.

Ad esempio a colazione può essere consumata con altri frutti, creando una macedonia sfiziosa e saziante oppure accostandolo ad altri ingredienti per la prima colazione.

Prendiamo una papaya, puliamola accuratamente e tagliamola a dadini successivamente potremmo aggiungere come frutti i mirtilli ed i lamponi da mangiare con dello yogurt magro.

Per chi lo gradisce è possibile anche aggiungere un cucchiaio di miele.

Risotto alla papaya

Grazie alla papaya è possibile anche creare un primo tropicale e gustoso da servire nelle nostre tavole.

Il risotto alla papaya è delizioso, in questo caso richiama la cucina vegetariana ma per chi lo preferisce è possibile aggiungere dei gamberetti.

La realizzazione di questo risotto è molto semplice basterà avere la papaya, della panna, brodo vegetale, olio d’oliva, sale e pepe quanto basta.

Il risultato è eccellente ed il sapore della papaya rende questo piatto cremoso e leggero.

Pesce

Essa si sposa bene con il pesce e la carne, infatti si trovano ricette in cui essa è accostata al pollo oppure ad altre carni.

In questo articolo noi vogliamo approfondire l’accostamento del pesce, indicando un piatto veloce ed anch’esso saziante, l’insalata a base di papaya gamberetti e maiale.

Anche questa preparazione è molto semplice, basterà tagliare la papaya, lessare la carne di maiale e poi scottare i gamberetti.

Sgusciamoli, uniamoli alla papaya e al maiale che abbiamo fatto raffreddare, condiamo il tutto con del sale, del pepe e della salsa preferibilmente di soia.

Ecco come mangiare la papaya per poter gustare al massimo il suo sapore unico.