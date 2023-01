Quanto costa un giardiniere all’ora? Scopri se e quando conviene far tagliere l’erba ad un esperto

Tagliare l’erba del proprio giardino richiede tempo (a volte intere mattinate a disposizione) e tanta pazienza. Spesso però, occorre anche una certa abilità. Fatta da mani sapienti, la tosatura dura più a lungo, senza creare danni al prato e alle piante. Per questo molte persone si rivolgono ad un giardiniere. Ma di fatto, conviene? Stiamo per scoprirlo.

La tosatura del prato dipende da fattori diversi, tra cui la morfologia del terreno e le condizioni in cui riversa il prato in generale. Se poi abbiamo in mente particolari caratteristiche estetiche, la mano esperta di un giardiniere può davvero fare la differenza.

Quali sono i compiti di un giardiniere

Spesso, si pensa al giardiniere come un mero operaio, che si limita ad accorciare l’erba. Niente di più sbagliato! Un giardiniere esperto analizza il giardino, ascolta le richieste del cliente e sceglie con attenzione gli strumenti da adoperare, per tagliare il prato nel modo più idoneo. Il costo, in base a tutti questi fattori, può variare. Oggi cercheremo di fare una media per le tariffe standard e approfondire quelli che sono i costi per servizi specifici. Si può anche chiedere consulenza sulle migliori piante da giardino, scegliendone magari qualcuna resistente al gelo o informarsi su come far crescere le piante con la luce artificiale. Per questa e molte altre ragioni è importante la valutazione da parte di un esperto del settore.

Ogni quanto tagliare il prato e quanto costa un giardiniere all’ora

Per avere un prato sempre in buona salute e gradevole alla vista, occorre intervenire con una certa frequenza. Se i fili d’erba diventano troppo alti, si rischia di sradicare intere zolle durante la tosatura, ritrovandosi con un giardino a chiazze e diradato. Meglio procedere quindi ad una tosatura periodica ogni 10 o 15 giorni. Come abbiamo visto, i costi per la manutenzione delle aree verdi sono variabili. Quali sono gli elementi variabili?

L’uso di prodotti diserbanti, antiparassitari o pesticidi;

L’uso di fertilizzanti e concimi.

Inoltre, il costo di un giardiniere professionista varia a seconda delle richieste che gli vengono fatte. Per la manutenzione delle siepi il costo si aggira tra i 9 € e 15 € all’ora (prezzo analogo anche per la potatura di contenimento delle piante), mentre per la manutenzione delle aiuole il prezzo va dai 12 € ai 20 € l’ora. Leggermente più alto il costo per la posa di zolle di manto erboso, che va dai 20 € ai 25 € l’ora. Non dimenticare che i prezzi variano anche a seconda delle dimensioni del prato.

Il prezzo per un servizio standard (comprensivo di siepi, piante e aiuole) rimane tra i 30 € e gli 80 € all’ora. Se la metratura del giardino è particolarmente estesa si può arrivare anche ai 150 € l’ora. Ora sai quanto costa un giardiniere all’ora, ma sai anche quanto può fare la differenza rivolgersi ad un professionista, almeno per i primi interventi, per evitare di ritrovarti un giardino dall’aspetto trascurato.