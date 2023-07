Wall Street in settimana è attesa al rialzo: i livelli di prezzo chiave

Nonostante il forte rialzo della scorsa settimana, non è ancora evidente che i listini americani vogliano rompere al rialzo le resistenze che stanno fermado i prezzi da settimane/mesi. Gli oscillatori proprietari sono però indirizzati al rialzo, e lasciano essere ottimisti sia per il breve, che medio lungo termine. Wall Street in settimana è attesa al rialzo, e nei prossimi paragrafi andremo a vedere quali sono i livelli che possono cambiare la tendenza.

I livelli di prezzo che potrebbero influenzare l’andamento dei prossimi giorni

Le medie a 200/400/600 sul time frame a 4 ore sono orientate al rialzo, e proiettano un’imminente esplosione dei prezzi al verificarsi di condizioni come indicato nel prossimo paragrafo. La velociì avvalora questa previsione.

Quali sono al momento i livelli che mantengono il trend settimanale al rialzo?

Ecco i livelli di prezzo che riteniamo importanti per questa settimana

Dow Jones

Tendenza rialzista

Probabilità del 25% che si vada sotto 33.609 e quindi che la tendenza possa variare da positiva a negativa Probabilità del 30% che si vada sotto 33.671 Probabilità del 30% che si vada sopra 34.895

Nasdaq

Tendenza rialzista

Probabilità del 25% che si vada sotto 13.300 e quindi che la tendenza possa variare da positiva a negativa Probabilità del 30% che si vada sotto 13.385 Probabilità del 30% che si vada sopra 14.145

S&P 500

Tendenza rialzista

Probabilità del 25% che si vada sotto 4.326 e quindi che la tendenza possa variare da positiva a negativa Probabilità del 30% che si vada sotto 4.336 Probabilità del 30% che si vada sopra 4.523.

Vediamo quale percorso campione attendiamo nei prossimi giorni.

Wall Street in settimana è attesa al rialzo

La giornata di contrattazione di venerdì 30 giugno si è chiusa in forte rialzo ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.407,61

Nasdaq C.

13.787,92

S&P500

4.450,38.

Riteniamo che fra lunedì e martedì si possa assistere a un ritracciamento, prima di lasciare spazio a un ulteriore forte rialzo fino a venerdì.

