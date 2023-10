Il settore medicale non ha particolarmente brillato a Piazza Affari nel corso del 2023. Diasorin, infatti, è il peggiore titolo del Ftse Mib con una performance negativa del -36% e Amplifon è sulla parità (-0,3%). Si distingue Recordati che ha realizzato una performance di circa il 17%. Recentemente questo titolo ha visto scattare un interessante segnale di acquisto. La domanda è, il segnale rialzista sulle azioni Recordati quanto è affidabile?

Le raccomandazioni degli analisti

Anche se il rating medio degli analisti sul titolo Recordati è Compra, la distribuzione delle raccomandazioni è molto variegata. Come si vede dalla figura seguente, infatti, si passa da 4 giudizi Compra adesso a 5 Mantieni a 1 Vendi adesso. Questa differenza di opinione è sintomatica di una non convergenza di visione sul titolo e, quindi, deve indurre alla prudenza.

Anche dal punto di vista del prezzo obiettivo la situazione è molto incerta. Si passa, infatti, da una sottovalutazione di oltre il 20% a una sopravvalutazione di circa il 10%. In media, le azioni Recordati risultano essere sottovalutate del 5,5%.

Il segnale rialzista sulle azioni Recordati quanto è affidabile? Le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Recordati (MIL:REC) hanno chiuso la seduta del 16 ottobre a quota 45,49 €, in rialzo dello 0,51% rispetto alla seduta precedente.

Attualmente tutti gli indicatori sul titolo sono impostati al rialzo e sembrano indicare una strada tutta al rialzo per le quotazioni. Eppure c’è qualcosa che ancora manca per completare il quadro rialzista. Come si vede dal grafico, infatti, sono già diverse sedute che le quotazioni si stanno muovendo all’interno di uno stretto trading range individuato dai livelli 44,86 € – 45,80 €. A questo punto solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Per chi punta sul rialzo, però, la rottura del livello indicato potrebbe non essere sufficiente. La vera prova di forza di vedrà in area 47,34 €. Questo livello, infatti, già in passato ha frenato l’ascesa del titolo e, quindi, solo la sua rottura potrebbe dare il via libera allo scenario mostrato in figura.

Tutti gli indicatori sono impostati al rialzo sul titolo Recordati

