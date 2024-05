Torniamo a parlare di collezionismo e in particolare di monete rare. In passato ne abbiamo nominate alcune il cui valore supera persino i 1.000 euro. Stavolta, invece, scriveremo di euro meno rari ma che comunque hanno un valore superiore a quello nominale. Infatti, tratteremo di monete da 2 euro il cui valore tocca i 50 euro. Quali sono? E quanti esemplari ne esistono al Mondo? Lo scopriremo a breve. Come sempre, ricordiamo che prima di provare a rivendere delle monete è importante farle valutare da un esperto numismatico, che potrà dare lumi sul loro reale valore e far sì che si eviti di perdere tempo prezioso.

Ognuna di queste monete da 2 euro ne vale 50, ecco quali sono

Le monete di cui scriviamo, come molte di quelle rare, sono commemorative. Infatti, sono le 2 euro finlandesi emesse nel 2004 e che possono raggiungere un valore di 50 euro ciascuna qualora conservate in perfette condizioni.

Un mucchio di queste monete, quindi, può fruttare un bel gruzzoletto. Come riconoscerle? Vediamolo subito.

Come riconoscerle

L’immagine sul dritto di ciascuna di queste monete rappresenta un pilastro stilizzato dal quale si innalzano ben dieci germogli. Questi ultimi sono un simbolo che richiama l’entrata nell’Unione Europea di 10 nuovi Stati. Ecco, dunque, perché furono emesse: per commemorare un importante evento storico.

Questi 2 euro non sono tra le monete più rare in assoluto e infatti il loro valore non è particolarmente elevato. Tuttavia, ciò vuol dire che ci sono maggiori possibilità di entrarne in possesso rispetto, ad esempio, a delle vecchie lire rare. Ognuna di queste monete da 2 euro ne vale 50. Se ne ritrovi alcune in un vecchio cassetto, pertanto, potresti provare a farle valutare e a rivenderle su qualche portale online che si occupa di collezionismo e principalmente di numismatica.

