Wall Street non molla. Focus su Aibnb

I mercati americani continuano a mostrare forza. Dopotutto siamo nel quarto anno del ciclo decennale e il quatto del ciclo presidenziale americano e in tali contesti la storia insegna che l’anno potrebbe essere positivo. Tale view è stata poi rafforzata dal barometro di gennaio. Wall Street non molla e ora potrebbe partire per una fase railzista fino al nostro prossimo setup del 27 giugno? Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

Focus su Aibnb

Wedbush ha aggiornato la valutazione di Airbnb da Neutral a Outperform, alzando il prezzo obiettivo a 165 dollari per azione dai precedenti 160 dollari.

Gli analisti consigliano agli investitori di approfittare dell’attuale fase di calo delle performance, prevedendo che le previsioni finanziarie di breve termine di Airbnb potrebbero essere superate grazie ai segnali positivi osservati nel settore dei viaggi nel secondo trimestre. Sottolineano anche il potenziale di crescita futuro della società, inclusa l’espansione in nuovi mercati oltre il suo core business, mantenendo una posizione dominante nelle opzioni di alloggio alternative e ampliando la gamma di prodotti e servizi. Inoltre, prevedono che la domanda di viaggi rimarrà forte nel breve termine.

Il consenso degli analisti come risulta dal sito Marketscreener è invece il seguente:

Raccomandazione media Hold

Numero di analisti 44

Ultimo prezzo di chiusura 144,5 USD

Prezzo obiettivo medio 152,6 USD

Differenza / Target Medio +5,64%

Le azioni da inizio anno hanno segnato il minimo a 130,82 e il massimo a 170,10. L’Alligator Indicator sui vari time frame, fino al trimestrale, è impostato al ribasso/laterale. A parer nostro un livello spartiacque è posto dal minimo segnato il 23 maggio a 140,82. Una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a questo livello potrebbe far partire una fase ribassista fino ai 135/130,82. Sopra 149,40 il rimbalzo in atto potrebbe continuare.

Wall Street non molla: come mantenere il polso della situazione

La seduta di contrattazione del 29 maggio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.441

Nasdaq C.

16.920

S&P500

5.266,9.

La tendenza, come individuata dai nostri algoritmi rimane rialzista. Probabile inizio di una fase ribassista se una chiusura giornaliera, seguita poi da quella settimanale, sarà inferiore ai seguenti livelli di prezzo:

Dow Jones

38.688

Nasdaq C.

16.677

S&P500

5.255.

Per il momento sembra che ci sia ancora semaforo verde per la continuazione del rialzo.

