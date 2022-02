Domande dal 1° febbraio 2022 per ottenere il Bonus fino a 500 euro mensili destinato ai genitori con figli disabili, con questi chiarimenti dell’INPS

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 30 novembre 2021 ha pubblicato un decreto importante nell’ambito delle disabilità. Con esso ha previsto un contributo mensile in favore del genitore disoccupato o monoreddito, con figli disabili a carico. Esso spetta a partire da gennaio ed ammonta a 150 euro mensili, se il figlio disabile è 1. Se, invece, sono 2, arriva a 300 euro mensili, innalzandosi a 500 euro, in caso di più di 2 figli disabili. Lo stanziamento complessivo per la misura è pari a 5.000.000 di euro annui, dal 2021 al 2023.

In caso di un eccessivo numero di domande e risorse insufficienti, le priorità verranno stabilite in base ai seguenti criteri. Si darà preferenza ai redditi ISEE più bassi e, a parità di reddito, si guarderà al grado di disabilità. Quindi, la gradazione parte dai figli minori non autosufficienti a quelli con disabilità grave e, infine, con disabilità media.

I chiarimenti dell’INPS sulle modalità di presentazione della domanda

Con il messaggio n. 471 del 31 gennaio 2022, l’INPS ha pubblicato alcuni chiarimenti per l’inoltro telematico elle domande. Sarà necessario andare sul sito ufficiale dell’Istituto, accedendo con uno SPID almeno di livello 1. In alternativa, basta possedere la Carta di Identità Elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi. La procedura da seguire è la seguente:

accedere al menu “Prestazioni e servizi”;

poi selezionare la voce “Servizi”;

cliccare su: “Contributo genitori con figli con disabilità”.

Si possono inoltrare le domande dal 1° febbraio 2022 per ottenere, come detto, il Bonus. In esse va indicato:

il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità;

il metodo di pagamento prescelto per il conseguimento del Bonus. Si può trattare di: bonifico domiciliato presso un ufficio postale oppure di accredito sul conto corrente, carta ricaricabile o libretto postale;

allegata copia della dichiarazione dei redditi.

Prima di erogarlo, l’INPS verificherà il possesso dei requisiti.

Domande dal 1° febbraio 2022 per ottenere il Bonus fino a 500 euro mensili destinato ai genitori con figli disabili, con questi chiarimenti dell’INPS

Una volta trasmessa la domanda, bisogna andare nella sezione “Ricevute e provvedimenti” per rinvenire la ricevuta con il numero di protocollo. Nella medesima sezione sarà, inoltre, possibile consultare lo stato della domanda e il suo esito di rigetto o accoglimento. Inoltre, nell’indicato provvedimento, l’INPS ha specificato che solo per il 2022 sarà possibile presentare domanda anche per il 2021. Ciò, naturalmente, previa attestazione, da parte del genitore richiedente, circa il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge. Per far ciò basterà cliccare l’opzione ”Dichiaro di voler presentare domanda anche per l’anno 2021”.

