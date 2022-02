Nel weekend abbiamo analizzato gli swing in corso sui time frame giornaliero e settimanale e ci siamo resi conto dell’indecisione che continua a contraddistinguere i listini. Quale direzione prenderanno i mercati da ora in poi? Il minimo annuale è stato segnato oppure si potrebbe continuare a scendere come già accaduto nelle serie storiche?

Procediamo per gradi.

Alle ore 17:05 della giornata di contrattazione del 7 febbraio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.247

Eurostoxx Future

4.120,5

Ftse Mib Future

26.300

S&P 500 Index

4.507,54.

Il ribasso potrebbe durare anche per alcuni mesi? Ecco cosa proietta il nostro frattale annuale

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del 4 febbraio.



Quale direzione prenderanno i mercati da ora in poi? I livelli da monitorare

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 15.496. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.731.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 4.169. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.250.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 27.270. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 27.530.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 4.540. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.414.

Cosa attendiamo per questa settimana?

Difficile una previsione attendibile e per questo motivo si procederà day by day. Gli indici azionari analizzati infatti, presentano diverse tendenze fra di loro e non generano segnali convincenti, nè in un verso e nemmeno nell’altro.

Alla luce di quanto analizzato quale posizione di investimento mantenere in ottica multidays?

Ancora Flat sui mercati analizzati.

Cosa attendere per la giornata di martedì?

Gli oscillatori rimangono contrastati e non ci sono swing che ci permettono di effettuare una previsione attendibile.