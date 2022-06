Con le temperature sempre più alte è impensabile rinchiudere i piedi nelle sneakers o nelle ballerine. Facciamo due passi ed ecco che sentiamo i piedi praticamente prendere fuoco all’istante. Inutile dire che il sandalo è un must have a cui proprio non possiamo rinunciare, quindi. Non sempre, però, tutti i modelli più carini sono anche sinonimo di comodità, anzi.

Ecco perché non potremmo essere più felici di sapere che i modelli di tendenza questa estate sono anche comodissimi. In più, sono anche estremamente versatili e adatti a diverse occasioni. Possiamo indossarli per scendere in spiaggia oppure per un aperitivo al mare. Stanno benissimo sotto la tutina corta, che è molto di moda in questo momento. Si tratta, infatti, di uno dei 5 capi low cost ma molto eleganti.

Dobbiamo assolutamente avere nella scarpiera queste scarpe di tendenza per l’estate, comode e alla moda sotto vestiti e pantaloncini

Cominciamo proprio dal modello di ciabattina più in voga del momento, la ciabatta tipo Hermes. Le iconiche Hermes in pelle le abbiamo viste ai piedi delle star di tutto il Mondo ma finalmente diventano più accessibili. Tanti sono i Brand che hanno riproposto delle versioni di questa famosa ciabattina colorata anche scamosciata.

Scegliamola nel classico color cuoio, per abbinarla praticamente a qualunque capo di abbigliamento. Osiamo, poi, con quelle colorate, per un look più eccentrico e sbarazzino, tipicamente estivo. Il bello è che questi modelli ispirati alle Hermes si trovano ovunque e il prezzo di aggira intorno ai 30 euro. Valutiamo, però, la qualità dei materiali, meglio acquistarle di vera pelle se non vogliamo che si rovinino subito.

Un modello ormai diventato un classico

Il secondo modello sicuramente molto in voga in questo periodo è la Birkenstock con la doppia fascia. Anche di questa scarpa ci sono tantissime versioni e riproduzioni, colorate e non. Con suola in sughero se ci piace lo stile classico, altrimenti possiamo optare per quelle in gomma. Negli anni hanno diviso molti con il loro stile troppo minimalista, ma questo è il momento del riscatto. Sono perfette soprattutto per accompagnarci durante le vacanze e le interminabili camminate.

Finiamo con un sandalo che torna a dettare la moda dopo anni di reclusione nella scarpiera. Il top è sicuramente la versione allacciata, da portare alla caviglia o avvolgendo tutto il polpaccio. Il modello in questione è il sandalo incrociato, ma fatto di corda e non di pelle. Disponibile in tantissimi colori, il color sabbia è quello che esalta sicuramente l’abbronzatura.

Insomma, dobbiamo assolutamente avere nella scarpiera queste scarpe di tendenza che stanno bene con tutto. Si tratta di modelli pratici ed eleganti che si abbinano benissimo anche per look più eleganti. Se proprio non vogliamo rinunciare ai tacchi, però, ci sono sempre i sandali dal tacco particolare.

