Ci troviamo in un punto molto particolare per i mercati azionari internazionali. I prezzi continuano a salire da inizio anno e su quasi tutti i listini sono stati segnati nuovi massimi rispetto allo scorso anno. Il 2024 è atteso con un rendimento positivo fra il 7 e il 10%. Il barometro di gennaio, ha confermato nei giorni scorsi l’elevata probabilità che l’anno possa chiudere in positivo. Siamo però in un momento dove febbraio presenta ciclicamente dei punti in cui potrebbe assistersi a dei ritracciamenti prima di ulteriori rialzi. Accelerazione o ribasso per i mercati azionari?

Il ciclo decennale

Le nostre previsioni decennali ponderate sullo studio delle serie storiche dal 1898 ad oggi, ci fanno considerare queste probabilità:

75/80% che il minimo del decennio sia stato formato;

Il 2024 dovrebbe essere un anno positvo;

il 2025 potrebbe portare a ulteriori forti rialzi;

una correzione superiore al 20% è attesa fra il 2027 e il 2028;

nel breve termine le probabilità sono per un ritraccaimento ma la tendenza è rialzista e va seguita!

Accelerazione o ribasso per i mercati azionari? I livelli di breve termine e quello che conta davvero

I listini azionari hanno chiuso la seduta di contrattazione del 5 febbraio ai seguenti prezzi:

Dax Future

16.973

Eurostoxx Future

4.666

Ftse Mib Future

31.074

S&P500

4.942,81.

Lo stato rialzista rimarrà in corso fino a quando in chiusura giornaliera e poi settimanale reggeranno al rialzo questi livelli:

Dax Future

16.865

Eurostoxx Future

4.625

Ftse Mib Future

30.220

S&P500

4.841.

Sopra: rialzo, sotto: ribasso.

Siamo in osservazione. L’approccio ideale è quello del “qui e ora”. In sostanza non pensiamo a quello che potrebbbe accadere ma soltanto alla reazione successiva a quello che potrebbe accadere. Se sale ci accodiamo, se scende, faremo la stessa cosa.Vedremo cosa accadrà da domani in poi.

