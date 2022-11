Con 1 solo euro possiamo vincerne subito 200 grazie al nuovo Gratta e Vinci appena uscito

Tante persone amano giocare con il Gratta e Vinci. In un momento di crisi come quello attuale, si spera, con la semplice grattata, di sistemarsi. Persone che, magari, usano il resto del caffè o della colazione per tentare la sorte.

Perché, a volte, non serve investire in Gratta e Vinci da 5 euro, o da 10 euro o da 20 euro per vincere discrete somme. Si possono portare a casa degli interessanti premi anche investendo con lotterie istantanee meno costose.

Ecco come si gioca al nuovo Gratta e Vinci uscito a novembre

Va, però, precisato che si dovrebbe fare grande attenzione. Per non correre il rischio di cadere nella ludopatia che è malattia pericolosa. Ci sono persone che si sono giocate parecchi soldi con queste lotterie. Che non si tratta solo del Gratta e Vinci. C’è anche chi ama il Lotto, magari sfruttando il trucco dei numeri spia. O di sfruttare dei trucchi per vincere al Lotto con pochi euro.

In entrambi i casi, bisognerebbe imparare a dire stop nel momento giusto, a non esagerare. Se sappiamo contenerci, ecco che il Gratta e Vinci diventa un metodo rapido per sperare di vincere euro. Che, di questo periodo, male non fanno, vista la crisi. Addirittura, con 1 solo euro possiamo vincerne subito 200 se siamo fortunati col nuovo Gratta e Vinci uscito a novembre.

Divertente questo nuovo Gratta e Vinci che si gioca online

Non solo con i biglietti cartacei, si può giocare a queste particolari lotterie istantanee. Esistono anche le versioni online. Ovvero, è come se grattassimo un biglietto con il nostro cellulare o smartphone. O con il pc. I Gratta e Vinci online, infatti, sono numerosi e periodicamente ne arriva uno nuovo per arricchire quelli a disposizione.

L’ultimo arrivato si chiama Dual Crossword Craze e costa, come detto, solo 1 euro. Come spesso succede con i Gratta e Vinci online, come questo, potremmo scegliere noi quanto investire. Nel senso che potremmo decidere di puntare anche 2 euro, semplicemente aumentando i soldi del Gratta e Vinci virtuale. Il che, ovviamente, porterà anche al raddoppio del premio vinto. Ad esempio, in questo caso, con 2 euro investiti ne vinceremo, come massimo 400 euro. Per dire, il massimo è giocare 20 euro e, a quel punto, il premio massimo salirebbe a ben 4mila euro.

Con 1 solo euro possiamo vincerne subito 200, ma se ne giochiamo 2 potremmo guadagnarne 400 euro

Insomma, più puntiamo, più si alza il montepremi. Come si gioca? Sul Gratta e Vinci virtuale ci sono due cruciverba con delle parole. Nel lato destro, sono nascoste 18 “Le tue lettere”. Man mano che le scopriamo, andremo a cancellare quelle che compongono le singole parole. Se, per caso, riuscissimo a cancellare tutte le lettere di almeno 3 parole, avremmo vinto.

Meglio ancora se dovessimo cancellare le lettere della parola fortunata, perché, in quel caso, il premio sarebbe più alto. Ovviamente, più parole si cancellano, più sarà alta la vincita. E i cruciverba con i quali confrontarci sono due. Con quali possibilità di vittoria? Il premio massimo la vince 1 ogni 5mila giocate. Mentre 1 ogni 20 giocate vince almeno il doppio della somma puntata. Infine, 1 giocata ogni 8,87 è vincente premi superiori al costo della giocata.