Cosa fare con i limoni senza buccia oltre ad utilizzarne il succo e come conservarli

Molte ricette richiedono l’utilizzo delle zest di limone e dunque può capitare di avere in frigorifero agrumi sbucciati e inutilizzati. Scopriamo cosa fare e tutti segreti.

Quasi certamente nel frigorifero abbiamo limoni senza buccia. Tantissime ricette richiedono l’utilizzo delle zest e dunque l’agrume resta privo della parte esterna che ne preserva le caratteristiche.

Capita di lasciarli giacere nello sportello del frigo per giorni, fino a quando dovremo buttarli perché oramai inutilizzabili.

È davvero uno spreco, specialmente in considerazione del fatto che i limoni con la buccia edibile sono di ottima qualità e costosi.

Cosa fare con i limoni oltre a gelatina, marmellata e confettura

L’uso prevalente dei limoni privi di buccia è quello dedicato alla preparazione di marmellate e confetture. Ma esistono altri modi per evitare sprechi.

Innanzitutto dovremmo sapere come conservare i limoni tagliati o sbucciati. Non sempre possiamo usarli immediatamente. Il modo migliore per mantenerli integri e profumati è quello di avvolgerli in uno strofinaccio umido e riporli nel cassetto del frigorifero. Così potremo preservarli ed usarli nel giro di pochi giorni.

Con questi limoni possiamo preparare una tisana deliziosa. 250 millilitri d’acqua, 2 centimetri di radice di zenzero ed il succo di mezzo limone sono gli ingredienti. Quando l’acqua bolle, aggiungiamo zenzero e limone a fuoco spento. Dopo 10 minuti potremo eliminare la radice e servire la tisana calda, magari anche con un cucchiaino di miele. Questa bevanda aiuterebbe a depurare l’organismo e sarebbe diuretica. Rafforzerebbe inoltre il sistema immunitario e migliorerebbe l’elasticità e la luminosità della pelle.

Per il risotto o per la crema senza uova

Un risotto caldo e veloce può essere un’idea salvacena. Appassiamo mezza cipolla con 20 grammi di burro e mezzo cucchiaio di olio. Versiamo 250 grammi di riso e facciamolo diventare trasparente, aggiungiamo del brodo man mano che il riso lo avrà assorbito. Dopo circa 10 minuti aggiungiamo il succo di un limone e continuiamo a cuocere con il brodo per altri 5 o 6 minuti. Non appena il riso risulterà a giusta cottura mantechiamo con del parmigiano e serviamo.

Possiamo anche decidere di preparare una crema leggera senza uova, da servire con la frutta o per farcire dei dolci. Bastano 500 millilitri di latte, 100 grammi di zucchero, 50 grammi di amido di mais ed il succo di 2 limoni. Portiamo ad ebollizione il latte con il succo di un limone. Mescoliamo lo zucchero con la maizena ed il succo dell’altro limone. Quando il latte bolle incorporiamo il composto e cuociamo fino ad ottenere la giusta consistenza.

Come utilizzare le bucce del limone usate per il limoncello

Non chiediamoci più cosa fare con i limoni senza buccia ma come usare le bucce del limoncello. Queste bucce, essendo intrise di alcol, possono essere tritate e conservate nel freezer. Non congeleranno ed avremo sempre disponibile una fonte di gusto e aroma utile per le nostre ricette dolci e salate.

In alternativa potremmo immergerle in un barattolo d’acqua per qualche giorno. Successivamente potremo far bollire il liquido con lo zucchero, adoperando 150 grammi di zucchero ogni 300 grammi di acqua. Avremo così un’ottima bagna per i nostri dolci.