Tutte le donne sanno che il calore e il sudore sono i peggiori nemici del trucco. Si rischia che la matita sbavi, l’ombretto cada sotto la palpebra e di ottenere un effetto panda in pochi minuti. Un incubo che chiunque vorrebbe evitare.

In questo articolo gli Esperti della Redazione di PdB trovano le soluzioni migliori per avere un trucco straordinario anche in vacanza al mare. Vedremo anche quali prodotti usare e quali sono sconsigliati nel periodo estivo. Ecco tutto quello che si deve sapere per avere un make-up perfetto a prova di mare e sole da far invidia alle vicine di ombrellone.

Banditi fondotinta e creme grasse

Col caldo è fondamentale che la pelle respiri. Per creare la base, trucchi e prodotti per la pelle troppo grassi e che otturano i pori sono assolutamente da evitare. Il fondotinta in genere risulta troppo coprente e crea l’effetto contrario di una pelle liscia e vellutata. Anche le creme a base di silicone e di oli minerali sono da eliminare perché creano una patina spessa sulla pelle.

Sarebbe bene anche conservare per l’inverno i trucchi a base di gel. Anche questi sono creati per creare una patina che col caldo non permette al sudore di uscire e alla pelle di traspirare. Sostituiamoli con terre e polveri compatte che non creano l’effetto unto e non sbavano con calore. Dunque, privilegiamo il trucco sugli occhi e lasciamo che la pelle del volto respiri liberamente e goda dei benefici dell’acqua salina.

Il mascara è uno dei cosmetici cui non si può rinunciare nemmeno al mare. Per questo motivo la soluzione migliore è comprarne uno waterproof, ossia resistente all’acqua. L’unica accortezza è di toglierlo bene prima di andare a dormire, per non rischiare di svegliarsi con gli occhi irritati e arrossati. Come struccante scegliamone uno delicato. Per esempio l’acqua di rose che idrata e profuma naturalmente la pelle e non lascia residui.

Controlliamo anche che i prodotti cosmetici e i trucchi che usiamo siano privi di profumi. Questi a contatto col sole possono scatenare reazioni allergiche e fotosensibili. Infine, un bel rossetto è sempre un dettaglio sensuale ed elegante. Non rinunciamoci sotto l’ombrellone.