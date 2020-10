Con l’arrivo del cellulare, abbiamo perso un po’ della nostra privacy. Questo possiamo ammetterlo. Pensate solo ai tempi in cui avevamo unicamente il telefono fisso. Le nostre conversazioni erano limitate alle mura delle nostre case. E poi i cellulari, e dopo pochi anni i social media, i giornali online, le chiamate tramite video. Insomma, un po’ della nostra riservatezza è inevitabilmente andata. Ma questo non significa che non possiamo conservare quella che ci è rimasta! E in alcuni casi può essere difficile se non sappiamo come usare il nostro telefono. Fai attenzione allora. Disattiva sempre questa funzione sul tuo telefono se non vuoi che altri ascoltino le tue chiamate.

Quale funzione devo disattivare per assicurarmi che nessuno possa ascoltare ciò che dico?

Potrà sembrarci assurdo che qualcuno ha la possibilità di ascoltare le nostre chiamate. E, soprattutto, ci chiediamo come faccia. Eppure, si può, ed è anche facilissimo. Soprattutto se possiedi un iPhone. Questo cellulare, infatti, contiene un bug che dà la chance di operare in questo modo. Si tratta di un processo semplicissimo, da cui ci mette in guardia la BBC. Questo bug permette ad altre persone di chiamarti e ascoltare tutte le conversazioni, senza che tu possa rendertene conto. Soprattutto, il bug dà anche la possibilità di accedere alla fotocamera, dato che è collegato a Face Time. Dunque, stiamo parlando di una violazione davvero importante. Per questo, disattiva sempre questa funzione sul tuo telefono se non vuoi che altri ascoltino le tue chiamate! Vediamo come fare.

Ecco come disattivare la funzione bug e usare il nostro cellulare in tutta sicurezza

Apple ha fortunatamente risolto il problema. È bastato un aggiornamento, infatti, per bloccare il bug e non permettere agli infiltrati di spiare i telefoni altrui. Ma questo ci ha insegnato una cosa fondamentale. Quale? Che i cellulari sono imprevedibili. E non possiamo mai sapere se una cosa simile possa riaccadere. Quindi, per essere sempre sicuri, è meglio disattivare la funzione che ha permesso a questo bug di rendere i nostri dati accessibili a utenti sconosciuti. Farlo è semplicissimo. Basta disattivare la funzione Face Time. In questo modo, potrai essere sicuro che il tuo cellulare sarà sempre al riparo dai malintenzionati.

