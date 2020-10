Ecco, in quest’articolo, descritte le specie viventi più longeve e quelle che invece hanno una vita molto breve. Ci riferiamo alle specie viventi, a partire dagli esseri umani, la cui vita media si aggira intorno agli 80 anni. Per gli uomini. Mentre per le donne l’aspettativa di vita si aggira sugli 84 anni. Detto questo, ecco le specie viventi più longeve. E quelle che invece hanno una vita molto breve.

Ecco le specie viventi più longeve, il caso della medusa immortale

La specie vivente che batte tutti è una medusa. Si chiama Turritopsis Nutricula ed è più comunemente nota come la medusa immortale. In quanto arriva allo stato di medusa adulta. Per poi tornare allo stadio di polipo.

Al netto del rischio in acqua di essere una preda. Questo tipo di medusa risulta essere immortale, di nome e di fatto. Proprio perché, potenzialmente, il suo ciclo di vita si può ripetere all’infinito.

Ecco, dunque, spiegato perchè, una delle specie viventi più longeve, è la medusa Turritopsis Nutricula.

Ecco le specie viventi più longeve. A seguire, c’è la spugna antartica. Con un’età massima che è stimata fino a ben 1.500 anni. Considerando, invece, specie viventi più complesse c’è una specie che vive decisamente di più. Rispetto agli esseri umani. Si tratta della tartaruga gigante che può vivere anche fino a 200 anni.

Dopo aver parlato delle specie viventi più longeve, passiamo, dunque, alla descrizione delle specie viventi che, invece, hanno una vita molto breve.

Dalle farfalle alle libellule

Passando alle specie viventi che invece hanno una vita molto breve? Dobbiamo spostare l’attenzione al mondo degli insetti. Come le farfalle che non vivono un solo giorno. Contrariamente a quella che è l’opinione comune. Le farfalle hanno, infatti, vita breve, e questo è sicuro. Ma possono vivere da qualche giorno a qualche mese proprio in base alla tipologia.

Per esempio, la vita delle farfalle monarca può variare. Da un minimo di 2 settimane ad un massimo di 8 mesi. Lo stesso discorso può essere fatto pure per le api. Per esempio, in genere, la vita di un’ape operaia non supera i 150 giorni. Ma tutto cambia per l’ape regina. Con una durata di vita che può variare dai 2 e fino a ben 7 anni. Vita breve nel mondo degli insetti pure per le libellule. La loro vita media non supera i 6 mesi e comunque non si va oltre 1 anno.