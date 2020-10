Quante volte ci siamo sentiti dire che il pane non va bene per la nostra salute? E, soprattutto, per la nostra linea? Sembrerebbe come se ci fosse una sorta di rifiuto verso questo cibo. Lo amiamo tutti, ma al tempo stesso lo evitiamo. Questo perché siamo convinti che non ci faccia bene. In verità, la realtà è tutt’altra! E a dirlo non siamo solo noi. Ma parlano i risultati di diversi studi scientifici che hanno dimostrato tutti i benefici del pane. Perciò, mangia il pane con tranquillità perché la tua salute ne gioverà come mai prima d’ora!

Secondo la scienza, fa bene alla nostra salute

Per diversi anni, abbiamo accusato il pane di essere un alimento troppo grasso per far bene alla nostra salute. Tanto che il suo consumo è diminuito, arrivando ai minimi storici. Infatti, molti pensavano che fosse uno dei cibi che causavano obesità. Ma le cose, secondo alcuni studi, non starebbero così. Anzi! Tutto il contrario! Pare infatti che il pane potrebbe essere di grande aiuto per il nostro organismo. A svelarcelo è la biologa nutrizionista Valentina Galliano. E ci spiega come sfruttare le proprietà di questo cibo senza rischiare di ingrassare.

Ecco come sfruttare al meglio tutte le proprietà benefiche del pane

Quello che la nutrizionista Galliano ci tiene a sottolineare è anzitutto che non è il pane che fa ingrassare. A non permetterci di rimanere in forma sono le quantità che assumiamo di questo cibo. Inoltre, la dottoressa spiega che il gonfiore non è dovuto al pane in sé, ma a una lavorazione sbagliata che se ne è fatta. Per esempio, se non si rispettano i tempi di fermentazione del lievito.

Perciò, questo alimento in sé non c’entra proprio nulla. Per non parlare poi di tutte le sostanze nutritive contenute al suo interno. Basti pensare al fosforo, agli zuccheri, al calcio, ai carboidrati e alle fibre! Perciò, mangia il pane con tranquillità perché la tua salute ne gioverà come mai prima d’ora! Stai solo attento a non esagerare e il tuo fisico non ne risentirà!

