In questa stagione ci troviamo a dover far conto con parecchie creature che stazionano in giardino, in balcone e che a volte si intrufolano nei nostri appartamenti. Per questo oggi illustriamo un efficacissimo metodo ricorrendo al quale diremo per sempre addio alle termiti in maniera sicura e veloce grazie a questi due rimedi naturali che tutti abbiamo in dispensa. Vediamo insieme come liberarci di questi spiacevoli visitatori.

L’aceto

Vediamo, dunque, in che modo diremo per sempre addio alle termiti in maniera sicura e veloce grazie a questi due rimedi naturali che tutti abbiamo in dispensa. Il primo di cui stiamo parlando è l’aceto di vino o di mele.

Queste due varianti, come abbiamo già visto in altri articoli, sono ottime per la pulizia, ma non solo. Infatti il loro odore acre è veramente fastidioso per molti insetti.

Per questo motivo viene impiegato come un deterrente per combattere le termiti. E non solo. Anche le formiche o le tarme. Basta pulire le superfici con questo liquido per poter allontanare per sempre questi odiosi visitatori.

L’olio essenziale agrumato

In alternativa se annusare l’essenza dell’aceto dovesse provocare fastidi, possiamo optare per un’opzione dalla profumazione più gradevole. Per questo proponiamo l’olio essenziale di arancio.

Basta, infatti, mettere su un panno di microfibra un paio di gocce di quest’olio e passarlo sulla superficie che è sotto attacco da parte di questi devastanti insetti. Il solo contatto con questo materiale ucciderà le tanto odiose mangiatrici di legno.

Bisogna tenere presente, però, che questi rimedi della nonna funzionano per infestazioni abbastanza contenute. Nel caso fossimo vittime di una vera e propria invasione è meglio acquistare dei prodotti chimici o in casi estremi rivolgersi a esperti professionisti in disinfestazioni. Se invece si ha a che fare con altri generi di insettini è meglio dare uno sguardo all’articolo richiamato qui di seguito.

