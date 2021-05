Il brodo, che sia vegetale o di carne, è ottimo per insaporire zuppe, tortellini e spezzatini. Quello fatto in casa, poi, ha un sapore unico che dà quel gusto necessario per impreziosire ogni piatto.

Qualora dovesse capitare che ci avanzi una porzione di brodo, dovremmo conservarla nel modo giusto, per evitare che si deteriori troppo presto. Ecco perché la nostra Redazione propone qui un utile sistema per preservarne gusto e consistenza a lungo. Se faremo tutto nel modo giusto, potremo goderci il nostro brodo anche per sei mesi!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Con questo comodo e pratico metodo potremo infatti conservare il brodo fatto in casa in pochi minuti e averlo sempre pronto all’occorrenza.

Il metodo furbo per conservare correttamente il brodo

Dopo che abbiamo preparato il brodo, per essere sicuri di poter riutilizzarlo tranquillamente più avanti, dovremo congelarlo. Dopo che avremo separato le verdure e lo avremo filtrato, lo metteremo in contenitori a chiusura ermetica. Consigliamo i barattoli in plastica rigida, perché hanno il coperchio resistente e si possono mettere con facilità uno sopra l’altro. Lasciamo raffreddare qualche minuto e sistemiamolo in freezer. Con questo comodo e pratico metodo potremo conservare il brodo fatto in casa in pochi minuti e averlo sempre pronto all’occorrenza.

Ecco come riutilizzarlo quando serve

Quando ne avremo ancora bisogno, potremo agire in due modi. Possiamo semplicemente scaldare il cubetto di brodo in microonde per pochi minuti fino a farlo bollire. Oppure possiamo scioglierlo in un pentolino a fiamma alta. Se scegliamo quest’ultima soluzione ci vorrà qualche minuto in più. In ogni caso sarà come se lo avessimo appena preparato.

Nel caso il brodo congelato non si dovesse staccare dal fondo del barattolino, si consiglia di metterlo col coperchio sotto l’acqua. In poco tempo si scollerà e potremo riutilizzarlo per le nostre ricette.

Se l’articolo è piaciuto e per altri consigli su come conservare gli alimenti in casa, cliccare qui.