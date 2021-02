La caduta dei capelli è un processo fisiologico che è generalmente caratterizzato dalla perdita e dalla conseguente ricrescita del capello. Questo diventa un problema se la caduta non si ferma e risulta eccessiva. Questa condizione affligge quasi una persona su due: è dunque un disturbo molto diffuso sia tra gli uomini, sia tra le donne. Oggi vogliamo spiegare come dire basta alla caduta dei capelli con questo rimedio naturale: si tratta dell’azione combinata del rosmarino e dell’ortica.

Le cause

Come abbiamo già detto, la perdita dei capelli è una condizione ciclica e fisiologica, ma se sfocia in patologia può essere dovuto a diverse cause. Fattori ormonali possono intervenire e causare la perdita dei capelli come, ad esempio, nel caso dell’alopecia androgenetica, una condizione che colpisce maggiormente gli uomini rispetto alle donne. Lo stress influisce molto sulla salute dei capelli. Infatti, lo stress psico-fisico porta allo stress cellulare: questo fa sì che i nostri capelli passino alla fase di caduta in maniera copiosa ed improvvisa. E infine c’è la dieta che ricopre un ruolo fondamentale nella salute dei nostri capelli. Infatti, un’alimentazione disordinata, o povera di ferro o anche una dieta drastica, che priva improvvisamente di alcuni nutrienti importanti, può causare l’indebolimento del capello e la conseguente caduta.

Un rimedio naturale per contrastarla

La natura spesso e volentieri ci viene in soccorso e, anche in questo caso, possiamo ricorrere a metodi naturali per risolvere il problema. Il rosmarino e l’ortica, usate da millenni per la cura dei capelli, sono due alleati per la salute dei nostri capelli. L’ortica e il rosmarino sono piante ricche di vitamine e minerali che sono in grado di prevenire e curare la caduta dei capelli. L’ortica è una fonte naturale di zinco, ferro, calcio e vitamine del gruppo B, essenziali per la sintesi della cheratina. Il rosmarino invece stimola il follicolo del capello e la sua crescita.

Come fare l’infuso

È possibile dire basta alla caduta dei capelli con questo rimedio naturale: l’infuso di rosmarino ed ortica. Per realizzarlo, mettere le loro foglie in acqua e portarle ad ebollizione. Far raffreddare l’infuso e frizionarlo sulla cute per qualche minuto. Ripetere l’operazione un paio di volte alla settimana per un periodo prolungato dovrebbe essere in grado di rinforzare la struttura del capello, perché i principi attivi contenuti nelle due piante stimolano la microcircolazione del cuoio capelluto.

