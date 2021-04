La Redazione vuole informare i suoi Lettori sulle ultime novità nel settore delle assunzioni e dei progetti lavorativi messi in campo da diverse aziende. Occhi puntati anche sui bonus messi a disposizione dai comuni per i lavoratori in difficoltà.

Per maggiori dettagli, occhio all’articolo “In arrivo 600 euro per i lavoratori in difficoltà, ecco come non perdere il bonus che scade a maggio” e “C’è tempo fino al 30 aprile, invece, per richiedere questo nuovo bonus da 2.400 euro”.

Per quanto riguarda il settore delle assunzioni e del lavoro, con Ferrovie dello Stato si apre uno spiraglio di speranza sull’occupazione non solo di laureati ma anche di diplomati.

Periodicamente, infatti, l’azienda italiana che si occupa di trasporti è alla ricerca di personale da assumere in diverse posizioni lavorative. Di seguito tutte le novità.

Diplomati e laureati non dovrebbero farsi scappare queste nuove assunzioni, a tempo indeterminato, di Ferrovie dello Stato

Innanzitutto è opportuno sottolineare che i profili professionali ricercati da Ferrovie dello Stato riguardano sia i professionisti più esperti che i candidati senza esperienza.

Recentemente, sul sito ufficiale dell’azienda vengono segnalate le posizioni aperte alle quali potersi candidare. Vediamole insieme:

a) assunzione a tempo indeterminato per le figure di “Junior Internal Auditor” che dovranno occuparsi di partecipare ai team di internal audit per lo svolgimento di verifiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi dei processi aziendali. La sede di lavoro è a Roma, dunque nel Lazio. In questo caso, viene richiesta la laurea magistrale preferibilmente in Economia, Ingegneria e Giurisprudenza e una buona conoscenza dell’inglese e del sistema Windows;

b) si cercano anche figure di “Senior Internal Auditor”, che si dedicheranno allo svolgimento di accertamenti, analisi e valutazioni nell’ambito dei singoli interventi di audit-follow up. La sede a Roma, nel Lazio. Per questo ruolo, si preferisce il conseguimento della Laurea Magistrale preferibilmente in materie economiche, scientifiche e giuridiche e una esperienza professionale di almeno cinque anni in ambito di internal auditing;

Non solo Internal Auditor

Non solo Internal Auditor ma Trenitalia cerca anche figure professionali:

a) assunzione a tempo indeterminato anche per le figure di “Project Controller”. Tali professionalità si dedicheranno a tutti gli aspetti economico gestionali che concorrono alla definizione e sviluppo di un progetto di Opera Pubblica. La sede è a Torino, in Piemonte.

Per questo profilo professionale è richiesta la Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica o Ingegneria Gestionale e una pregressa esperienza di almeno tre anni in attività simili;

b) richiesto, invece, il diploma tecnico in ambito industriale per il ruolo di “Assistente Lavori” nella realizzazione di “Opere Tecnologiche”. La sede è a Roma nel Lazio. I neoassunti dovranno occuparsi alle attività di controllo dei lavori in fase realizzativa, assicurandone l’esecuzione secondo le indicazioni ricevute e in accordo con la normativa, con le disposizioni legislative e con gli obblighi contrattuali.

Candidatura

Per candidarsi c’è tempo solo fino a maggio. Ed ecco perché diplomati e laureati non dovrebbero farsi scappare queste nuove assunzioni, a tempo indeterminato, di Ferrovie dello Stato. Per consultare tutte le figure professionali richieste e candidarsi, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Ferrovie dello Stato e cliccare nella sezione “Lavora con noi”.