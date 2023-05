Jennifer Lawrence e le scarpe sul red carpet di Cannes: lascia tutti senza parole

La famosa attrice ha recentemente calcato il tappeto rosso del Festival di Cannes con delle scarpe che non sono di certo passate inosservate. C’è chi ci vede della genialità e chi invece è rimasto un pochino perplesso per la scelta fatta.

Da quasi una settimana tutti gli occhi sono puntati sul Festival di Cannes. Abbiamo assistito a tantissime mise eleganti e anche ad alcuni look molto audaci, ma quello che sicuramente ricorderemo è quello indossato da Jennifer Lawrence in quest’ultima edizione. Non tanto per l’outfit, quanto per le scarpe scelte. Una trovata abbastanza insolita per un red carpet del genere. Ma alla fine sembra che ognuno si possa vestire e indossare le scarpe che vuole. E allora non resta che chiedersi se le scarpe indossate dall’attrice siano la prossima tendenza della Spring Summer 2023 oppure sono solamente qualcosa di cattivo gusto e di poco adatto a una kermesse del genere.

Al Festival di Cannes

Molti si stanno chiedendo il motivo per cui Jennifer Lawrence fosse alla settantaseiesima edizione del Festival di Cannes. E questa volta l’attrice è presente come produttrice di un documentario e non come attrice. Infatti, l’attrice è presente con “Bread and Roses”, documentario che esplora la vita quotidiana di tre donne nelle settimane che seguirono la presa del potere da parte dei talebani in Afghanistan. La star americana ha calcato il tappeto rosso con la regista Sarah Mani.

Jennifer Lawrence e le scarpe

Nonostante Jennifer Lawrence abbia scelto un abito rosso confezionato in modo impeccabile, tutti gli occhi erano sulla scelta delle scarpe. Questo perché non si tratta della solita scarpa da tappeto rosso, ma di una abbastanza particolare che ha lasciato tutti abbastanza sconvolti.

Jennifer Lawrence per il red carpet di ieri a Cannes ha scelto di indossare un abito da sera rosso Haute Couture di Dior by Maria Grazia Chiuri. Un abito veramente da sogno, anche se il rosso tendenzialmente si usa poco in queste occasioni perché sennò si diventa un tutt’uno con il tappeto Ma alla Lawrence questo non è sembrato importare e anzi fa di più. Il dress, abbellito da una collana Dior Joaillerie di oro e diamanti, è stato completato con delle ciabatte infradito nere. Sì, nessun tacco vertiginoso, nessuna décolleté, ma delle semplici ciabatte.

Chissà che la Lawrence inconsapevolmente abbia appena lanciato una tendenza che sarà seguita anche sui prossimi red carpet da altre star. Viva la comodità, Jennifer Lawrence e le scarpe.