Basta una pianta d’appartamento per dare un tocco di vita e di personalità a qualsiasi ambiente. Quando siamo in dubbio, regalare una pianta d’appartamento farà sicuramente felice qualsiasi amico o parente. Ce n’è per tutti i gusti: dalle più semplici e robuste, a quelle più raffinate e particolari. In questa stagione, generalmente se vogliamo regalare una pianta d’appartamento la scelta ricade sulle immancabili orchidee, o su ciclamini e altri fiori resistenti al freddo. Ma in realtà esistono molte alternative. Oggi parliamo di una pianta che sta avendo un vero boom tra i collezionisti. È robusta e semplice da curare, ma anche bellissima e raffinata. Vediamo di che cosa si tratta.

Dimentichiamoci orchidee e ciclamini, è questa la pianta raffinata ed elegante che anche i collezionisti apprezzano

Ma a quale pianta ci riferiamo? Parliamo del Philodendron Prince of Orange. Questo filodendro è uno spettacolare ibrido di filodendro con una particolarità assolutamente unica: lo splendido colore delle sue foglie. Il Prince of Orange, come dice il suo nome, possiede delle bellissime foglie color arancione brillante. Le sue foglie nascono color arancione acceso, poi diventano arancione chiaro, e infine verde. Sulla stessa pianta, quindi, possiamo trovare una vera fantasia di vari colori. Un’aggiunta davvero originale a qualunque casa o appartamento. Dimentichiamoci orchidee e ciclamini, è questa la pianta più raffinata ed elegante che anche i collezionisti apprezzano.

Quanto costa un Philodendron Prince of Orange

Alcuni ibridi di filodendro possono raggiungere dei prezzi esorbitanti. È il caso ad esempio del Pink Princess, di cui abbiamo già parlato. Il Prince of Orange è una pianta dal prezzo medio. Possiamo trovare degli esemplari in vendita per circa 50 o 60 euro, anche se gli esemplari più pregiati possono arrivare fino a 1000 euro.

Come curare la nostra pianta

Il Prince of Orange, come la maggior parte dei filodendri, è molto semplice da curare. Non ama la luce diretta del sole e preferisce un luogo luminoso ma non con luce diretta.

Ha bisogno di innaffiature abbondanti, ma aspettiamo che la superficie del terreno sia completamente asciutta prima di bagnarlo nuovamente, per evitare muffe. Piantiamo il nostro filodendro in un vaso dotato di buchi sul fondo, in modo che l’acqua in eccesso possa drenarsi più facilmente.

Il Philodendron Prince of Orange, a differenza di altri tipi di Philodendron, non è un rampicante. Non ha quindi bisogno di sostegni a cui appoggiarsi. Può raggiungere un’altezza di circa un metro. Di certo farà un figurone nel nostro salotto.