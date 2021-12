Siamo già pronti per questi giorni carichi di buon cibo e il forno fa già faville. Il menù delle feste è pronto e abbiamo già prenotato tutti gli ingredienti necessari. Ora stiamo pensando agli ultimi ritocchi e al dolce da servire.

Abbiamo già consigliato un’idea per un dolce gustoso in un precedente articolo. In genere la prendiamo sempre in pasticceria ma questa golosissima torta è facilissima da preparare anche in casa. La Saint Honoré è sicuramente un dolce che fa contenti davvero tutti. Ma se vogliamo qualcosa di più veloce e sfizioso da preparare, allora questi biscotti sono perfetti.

Non solo di pan di zenzero, ecco un’idea appetitosa che sta spopolando per dei biscotti golosissimi

Siamo abituati a vederli di pan di zenzero, ma è un gusto molto particolare non amato da tutti. In realtà con la stessa formina possiamo realizzare dei golosissimi biscotti a forma di omino. Dolci al punto giusto, sono una delizia che farà felici anche i bimbi.

Ingredienti per circa 10 biscotti:

400 gr di farina 00;

1 bustina di lievito per dolci;

2 uova;

100 gr di zucchero di canna;

90 ml di miele;

80 ml di burro;

una tavoletta di cioccolato bianco;

coloranti alimentari;

1 limone, servirà la scorza;

Formina per biscotti ad omino;

Cannella q.b.

Procedimento:

In una ciotola abbastanza ampia uniamo la farina e il lievito setacciati. Volendo possiamo sostituire il lievito con un cucchiaino di bicarbonato. Poi mettiamo le uova, lo zucchero di canna, il miele e il burro a temperatura ambiente. Un pizzico di cannella e la scorza di limone grattugiata.

Mescoliamo bene il tutto prima con un cucchiaio e poi con lo sbattitore. Continuiamo a mescolare finché il composto non sarà ben omogeneo e senza grumi. Trasferiamolo su una spianatoia per lavorarlo meglio e quando sarà ben morbido facciamo un panetto.

Lasciamolo riposare per 15 minuti dopodiché stendiamo l’impasto con un mattarello. Spargiamo un po’ di farina sul piano di lavoro per non farlo attaccare.

Usiamo la formina per creare tanti piccoli omini e trasferiamoli su una teglia rivestita di carta da forno.

Inforniamo a 180° gradi per circa 10 minuti, controlliamo la cottura con uno stuzzicadenti. Una volta pronti lasciamoli riposare almeno 5 minuti prima di mangiarli. Sono buonissimi anche così ma possiamo decorarli come dei veri omini di pan di zenzero.

Facciamo sciogliere il cioccolato bianco a bagnomaria o nel microonde. Dividiamolo in più ciotoline e aggiungiamo i vari coloranti. Con una sac à poche creiamo le faccine e le decorazioni.

Quindi, non solo di pan di zenzero, ecco un’idea appetitosa che sta spopolando per dei biscotti golosissimi. Sbizzarriamoci con la fantasia e creiamo dei piccoli omini da sgranocchiare con una buona cioccolata calda. Oppure per i più grandi si possono abbinare ad un liquore al cioccolato.

