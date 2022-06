Chi ha prenotato la vacanza al mare in agosto, quasi sicuramente si starà ancora interrogando su come agire rispetto alla prova costume. Ad alcuni non interessa, altri la vivono invece molto seriamente perché potrebbero sentirsi a disagio nel mostrarsi in bikini con qualche chilo in più. Qualora il problema, se così lo si può chiamare, fosse solo un accenno di gonfiore addominale, basterebbe provare alcuni infusi depurativi, drenanti e rinfrescanti.

Ma laddove ci sia un accumulo di adipe su pancia, fianchi gambe e braccia appare inevitabile chiamare in causa un po’ di esercizio fisico. Non pensiamo però a stancanti sessioni di palestra o corse e pedalate sfrenate lungo la ciclabile dietro casa, bisogna saper calibrare lo sforzo. Potrebbero bastare 20 minuti di camminata al giorno, svolta nel modo corretto e abbinata ad un’alimentazione sana, leggera e ipocalorica. Oppure, dimagrire e tonificare i muscoli con 10 minuti al giorno di allenamento non sarebbe un traguardo irraggiungibile con questo workout amato dalle star.

Aiuterebbe a bruciare i grassi e mettere in azione tutti i muscoli del corpo, con particolare attenzione a glutei, addominali e gambe. nNon solo: oltre agli svariati effetti benefici in termini fisici, agevolerebbe anche aspetti quali la coordinazione e l’equilibrio. Il vero punto di forza di questo allenamento è comunque la capacità di farci lavorare in maniera divertente.

Dimagrire e tonificare i muscoli con 10 minuti al giorno sarebbe possibile con questo allenamento amato anche dalle modelle

Stiamo parlando del rebounding, un tipo di workout che permette di allenarsi saltando su una superficie elastica. È un’attività potenzialmente adatta a tutti, che non conosce limiti di età o preparazione fisica. È comunque doveroso ricordare che qualora avessimo specifiche problematiche legate alla schiena o altro, sarebbe bene chiaramente chiedere consiglio agli esperti. Sostanzialmente, comunque, si tratta di saltare per circa una decina di minuti su un tappeto elastico.

Possiamo praticare l’attività in palestra o all’aperto e addirittura in casa visto che in commercio esistono trampolini abbastanza economici. Chi se la sente, inoltre, può accompagnare al salto anche esercizi di squat o affondi, ma anche pesi. Appare chiaro dunque, come l’esercizio, tra gli altri pregi, vanti quello di essere fortemente personalizzabile, dal tipo di movimenti all’aggiunta degli extra. Addirittura potrebbe combinarsi senza troppa fatica con altre tipologie di attività quali yoga o zumba.

Lettura consigliata

Ecco come iniziare a prepararsi per la prova costume e avere un bel fisico anche senza fare la dieta