Per molti di noi la digestione dopo i pasti, soprattutto quelli più abbondanti, è un problema. Tra chi soffre di acidità di stomaco e chi ha delle intolleranze la cattiva digestione è uno dei problemi più diffusi in Italia.

Oggi parleremo di una soluzione a questo fastidioso problema e vedremo che digerire dopo i pasti non sarà più un problema se beviamo questa cosa.

Un rimedio antico

Esistono molti rimedi per favorire la digestione. Dalle erbe, le tisane, sino ad arrivare ai veri e propri farmaci.

Oggi parliamo di un antico rimedio, in circolazione da decine di anni e che molti di noi conoscono.

Si tratta del granulato effervescente. Forse lo conosciamo perché lo ricordiamo nelle case delle nostre nonne che lo utilizzavano per rendere gassata l’acqua.

Questo popolare granulato effervescente è composto da zuccheri di vario tipo, acido malico oppure acido citrico e alcuni aromi naturali. Grazie ai sali di bicarbonato di cui sono composti i granuli possiamo rendere gassata l’acqua, in maniera rapida ed economica, senza usare costosi macchinari.

Questa acqua resa frizzante ha sia il beneficio di avere un potere digestivo, ma anche un gusto piacevolmente acido, in grado di pulire la bocca dai cattivi sapori. Con un solo sorso risolveremo molti dei nostri problemi.

Digerire dopo i pasti non sarà più un problema se beviamo questa cosa

Se siamo alla ricerca di un metodo economico per digerire i pasti più abbondanti possiamo provare col granulato effervescente, in commercio in ogni supermercato. Il prezzo dell’effervescente è di circa 7 euro al chilo: basterà comprarne un barattolo da 250 g e ci durerà per mesi.

Basterà averne sempre un po’ a portata di mano e potremo risolvere le situazioni più disperate, provare per credere. Dopo i pasti più pesanti potremo dormire sonni tranquilli.