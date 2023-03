Differenza tra consumare entro e consumare preferibilmente entro: i motivi non sono di poco conto per la nostra salute

Le diciture riguardanti la data di scadenza potrebbero creare confusione, sono tante e non tutti capiscono il reale significato. Facciamo un riepilogo grazie alle indicazioni del noto marchio italiano che ha modificato le sue politiche.

Nelle radio italiane si sente al mattino una pubblicità che parla di date di scadenze degli alimenti. Sembrerebbe una di quelle pubblicità progresso che ci spiegano cosa sia meglio fare e cosa evitare. Invece di tratta della Barilla che tramite la sua Fondazione ha cambiato radicalmente i messaggi da inviare a tutti gli italiani. La Fondazione Barilla è impegnata contro lo spreco alimentare, le cattive abitudini, gli errori riguardanti cibo e cucina. Tramite il sito spiega in che modo può essere tutelata la salute dell’individuo e in che modo possiamo risparmiare sulla spesa sprecando il minor numero di risorse possibili.

Passione, curiosità, integrità e fiducia sono le parole utilizzate dalla multinazionale fondata a Parma per descrivere i valori a cui si ispirano coloro che lavorano al successo del marchio. Ma anche informazione. Perché è proprio questo che sta cercando di fare uno dei Made in Italy più conosciuti fuori dalla penisola. Informare i consumatori in modo che possano tenere i giusti comportamenti.

Qualità e sicurezza

Differenza tra consumare entro e consumare preferibilmente entro? È una delle cose che Barilla ha spiegato per evitare che si continuasse a buttare via i prodotti ancora buoni. Quando nella confezione dell’alimento compare la scritta Da consumarsi preferibilmente entro significa che l’alimento è ancora buono dopo la data di scadenza. Il problema non è la sicurezza ma la qualità. Raggiunta la data di scadenza la qualità diminuisce gradualmente e più passano i giorni e minore sarà la presenza di quelle più specifiche. Questo vale per alimenti refrigerati, essiccati, pasta e riso, olio o alimenti in scatola.

Quando nella confezione compare la dicitura Da consumarsi entro allora è alla sicurezza che si fa riferimento. Dopo quella data non dobbiamo consumare il cibo perché potrebbe essere pericoloso. Si tratta di alimenti deperibili come carne e pesce fresco che devono essere buttati dopo la data di scadenza. Nel primo caso dovremmo aspettare per evitare di andare incontro a sprechi alimentari, nel secondo caso invece dovremmo mettere al primo posto la nostra salute e la sicurezza.

Differenza tra consumare entro e consumare preferibilmente entro. Leggere attentamente

Le avvertenze che compaiono nella confezione dovrebbero sempre essere seguite. La scritta L’alimento può ancora essere consumato dopo la data di scadenza fa riferimento allo stato di conservazione. Per poter consumare il cibo, le qualità organolettiche dovrebbero essere intatte, cioè la conservazione dovrebbe essere ottimale. Se ne è stata compromessa l’integrità sarebbe meglio non mangiare il cibo. Anche la dicitura Preferibilmente ha sottinteso il fatto che nella conservazione dell’alimento non ci siano stati problemi. Se si tratta di cibi già aperti si può aspettare qualche giorno oltre la data indicata se le modalità di conservazione sono state rispettate. Per esempio in luogo fresco o in frigo o nel surgelatore.

Gli esperti hanno cominciato da tempo a occuparsi di informazione e divulgazione di notizie utili alla salute dei consumatori. Che un grande marchio come Barilla abbia deciso di modificare la politica di marketing in favore di temi così importanti fa ben sperare per il futuro. L’alimentazione senza informazione può essere un boomerang in grado di fare veramente molti danni.