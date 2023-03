Il miglior pesce surgelato che fa bene da comprare al supermercato. Ecco la lista degli errori da non commettere ma

Quando andiamo a fare la spesa, spesso la fretta non ci fa prestare attenzione a dei piccoli dettagli essenziali però per il nostro benessere. Talvolta non guardiamo le scadenze e neanche leggiamo l’etichetta. Ma attenzione, soprattutto quando acquistiamo prodotti surgelati. Ecco cosa guardare

Oltre ad uno stile di vita attivo, è fondamentale per garantirsi un’esistenza lunga e felice un’alimentazione sana e variegata. Una dieta scorretta comporta l’introduzione di quantità eccessive e talvolta nocive che comportano l’aumento di peso e di tessuto adiposo. Questa situazione può comportare l’accumulo di sostanze tossiche che possono determinare processi d’infiammazione cronica che a loro volta favoriscono l’insorgenza di molte patologie. Ovvero malattie cardiovascolari come arteriosclerosi, infarto, malattie metaboliche, degenerative come l’osteoporosi e addirittura tumori.

Pertanto un’alimentazione equilibrata e varia è un’alleata importante per rallentare i processi degenerativi del nostro organismo. Garantisce un apporto corretto di carboidrati, proteine, e grassi ed è un’ottima fonte di fibre e un basso indice glicemico. La dieta mediterranea prevede un’ampia varietà di ortaggi e frutta di stagione, legumi, cereali, uova, olio extravergine d’oliva e pesce. Quest’ultimo è un alimento ricco di nutrienti importanti per la salute grazie alle sue proteine di alta qualità, minerali, vitamine e soprattutto per gli Omega 3.

Ecco il miglior pesce surgelato che aiuta a vivere bene e a lungo, ma occhio a questi errori prima di portarlo in tavola

Il pesce, fresco o surgelato che sia, mantiene la stessa composizione nutrizionale, rimanendo un’ottima fonte di proteine nobili, acidi grassi Omega 3, vitamine e minerali. Ma come scegliere il miglior pesce surgelato che ci aiuta a stare bene? Il pesce surgelato è un ottimo alimento soprattutto se acquistato al naturale in quanto non contiene additivi. Mentre i pesci trasformati o preparati misti per risotti, zuppe o antipasti necessitano di additivi e conservanti. L’offerta dei supermercati è davvero notevole e ci si può perdere tra le molteplici proposte.

Pertanto prima di tutto è fondamentale leggere l’etichetta per conoscere la provenienza, gli ingredienti e il modo in cui è stato trattato l’alimento. Ma oltre all’etichetta è importante valutare altri aspetti altrettanto fondamentali, prima di acquistarli. In particolare dobbiamo verificare la temperatura all’interno del banco frigo dove sono esposte le confezioni. Questa. Deve essere sempre pari o inferiore ai -18° C. Nel caso di banchi frigo aperti, dobbiamo verificare che le confezioni siano collocate al di sotto della linea rossa. Accertiamoci poi che il prodotto all’interno della confezione non sia ammassato. Infine, cosa non meno importante, è assicurarsi che i banchi siano tenuti puliti e siano privi di brina.

Una volta acquistati, occhio a questi comportamenti

Quando andiamo a fare la spesa è buona abitudine recarsi al banco dei surgelati al termine. Portiamo sempre con noi una busta termica dove riporre tutti i nostri surgelati acquistati. Ricordiamo poi di riporre nel freezer i prodotti acquistati non oltre 30 minuti dall’acquisto. Qualora, una vola a casa, il prodotto risultasse in parte scongelato, cerchiamo di consumarlo entro un giorno, senza riporlo in freezer. Secondo l’Istituto Italiano Alimenti Surgelati, i surgelati di grandi dimensioni dovrebbero scongelarsi in frigorifero diverse ore prima della loro preparazione. Mentre quelli di piccole o medie dimensioni possono prepararsi direttamente in pentola.

Nel caso in cui il prodotto dovesse servirci nell’immediatezza, potremmo scongelarlo rapidamente inserendolo in un sacchetto di plastica chiuso da immergere in acqua fredda. In tal modo limiteremo la dispersione delle sostanze nutritive. Pertanto seguendo queste indicazioni saremo sicuri di portare in tavola un prodotto sano e nutriente per il nostro organismo. Infatti grazie agli Omega 3 contenuti, questo alimento aiuta a ridurre le infiammazioni dannose per i vasi sanguigni che possono favorire malattie cardiovascolari. Per questo è importante consumare pesce almeno 2 volte a settima anche surgelato purché conservato bene.