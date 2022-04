In verità la visita far pensare male soprattutto se si incrociano i fatti. E cioè l’assenza della Regina da molte manifestazioni pubbliche degli ultimi giorni e la coincidenza (?) della visita dei Duchi del Sussex. La sovrana che proprio quest’anno festeggia il Giubileo di Platino per i 70 anni di regno ha subito forti scossoni.

Prima la morte del Principe Filippo e il suggerimento dei medici alla Regina di limitare un po’ le uscite. Ancora, il Covid e i suoi strascichi conditi da uno sfondo con qualche scandaluccio di famiglia. Non è sfuggita l’assenza della Regina alla liturgia del Giovedì Santo, il Maundy Service. Appuntamento molto sentito in Inghilterra. Ha preso il posto della Regina, il figlio Carlo con Camilla. E proprio giovedì che sua Maestà la Regina Elisabetta riceve il nipote bischero con consorte. La visita e l’assenza contestuale alla funzione religiosa, fanno fantasticare che la sovrana possa non essere in ottima forma. Addirittura si inizia a temere possa avere seri problemi di salute

L’agenda

Il prossimo 21 aprile compirà 96 anni e non si sa ancora se e come ci saranno festeggiamenti pubblici. Pare però che l’agenda si sia sfoltita molto. E crescono i dubbi per le sue condizioni. Infatti per l’Anzac Day, che è la giornata dedicata al ricordo dei militari di Australia e Nuova Zelanda vittime delle guerre del Ventesimo secolo, Elisabetta non ci sarà. La deposizione della corona di fiori sarà affidata al Principe William, duca di Cambridge e si terrà il prossimo 25 aprile.

La Regina Elisabetta riceve la visita di Harry e Meghan, sulla sovrana crescono i dubbi per le sue condizioni di salute

Intanto i colloqui tra i Duchi di Sussex e l’anziana nonnina sarebbero stati molto sereni. Non a caso, si dice che Harry abbia rapporti discreti con la Regina. Invece avrebbe qualcosa da ridire rispetto al papà Carlo per non parlare poi di Camilla. Verso la Duchessa di Cornovaglia, Harry avrebbe ancora rancore per il tradimento consumato con Carlo ai danni della mamma Lady D. Ed Harry, particolarmente legato alla madre, non dimentica tant’è che nella biografia che sarà pubblicata prossimamente pare siano state riservate alla biondissima Camilla righe scottanti. I rapporti tra la coppia che vive negli States non sarebbero eccellenti nemmeno con il fratello William e la moglie Kate. Ma quel che preme adesso agli inglesi, è lo stato di salute di Elisabetta II.

Lettura consigliata

L’ombra di Harry sulla «Regina consorte» Camilla Parker Bowles