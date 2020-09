Dieta, chili di troppo possono essere devastanti per il cervello

La condizione di sovrappeso, o ancor peggio in caso di obesità, è noto che può portare all’insorgere di diabete e di malattie cardiovascolari. Ma con una dieta non equilibrata i chili di troppo possono essere letteralmente devastanti pure per il nostro cervello.

Dieta, il sovrappeso incide negativamente pure sulla nostra attività cerebrale

Questo almeno stando ad uno studio che, pubblicato sul Journal of Alzheimer’s Disease, dimostrerebbe come il sovrappeso vada ad incidere pure sulla nostra attività cerebrale. Andando di conseguenza ad aumentare il rischio della malattia di Alzheimer.

In pratica, secondo gli esperti, nelle persone in sovrappeso l’aumento del rischio di malattie neurodegenerative è legato proprio ai valori dell’indice di massa corporea. E questo perché il Body Mass Index (BMI) di persone che sono obese o in sovrappeso, e che quindi non seguono una dieta equilibrata, induce ad una riduzione del flusso sanguigno nell’organo cerebrale.

Obesità e sovrappeso sono fattori di rischio pure per altre gravi patologie psichiatriche e cognitive

Oltre al rischio di malattia di Alzheimer, il sovrappeso secondo gli esperti è fattore di rischio pure per tante altre patologie psichiatriche e cognitive. Queste spaziano dal disturbo bipolare alla depressione, e passando per la schizofrenia. Così come la riduzione del flusso sanguigno nell’organo cerebrale può portare al disturbo da deficit di attenzione-iperattività e, addirittura, pure alle tendenze al suicidio nei casi più gravi.

La ricerca che è stata pubblicata sul Journal of Alzheimer’s Disease, e che è basata sull’analisi dei dati di migliaia di scansioni multiple dell’attività cerebrale, è rivoluzionaria. E questo perché lo studio dimostrerebbe come i rischi di malattia di Alzheimer non sarebbero collegati solo all’aumentare dell’età, ma anche allo stile di vita. In particolare, i dati sono stati ricavati dagli esperti attraverso la cosiddetta tomografia ad emissione di fotone singolo. Tomografia che è nota anche come SPECT – Photon Emission Computed Tomography.

