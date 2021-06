In attesa delle vacanze vere e proprie, le domeniche in piscina, al lago o al mare sdraiati a prendere la prima tintarella sono ormai una abitudine.

Purtroppo però, ancora in pochi sanno che per godere di una sana abbronzatura e non creare danni alla nostra pelle è bene esporsi al sole in maniera consapevole e applicando la giusta protezione.

Dobbiamo, infatti, esporci al sole nel pieno rispetto della salute della nostra pelle. La crema solare è quindi fondamentale.

In profumeria ma anche al supermercato possiamo trovare numerosissime creme solari di vari marchi. In genere si tratta però di prodotti assai costosi, soprattutto se di marche famose e rinomate. Ma stiamo per vedere come ottenere un’abbronzatura luminosa, omogenea e senza scottarci quasi gratis.

In realtà possiamo infatti preparare la nostra crema solare a casa utilizzando ingredienti naturali. Il procedimento è davvero facile e gli ingredienti facili da reperire. Vediamo come fare.

Cosa ci serve

ossido di zinco (1 cucchiaio ogni 10 gradi di livello di protezione)

50 ml di cera d’api

150 ml di olio d’oliva

50 ml di olio di cocco

5 gocce di olio essenziale profumato a piacere

Procedimento

Miscelare insieme l’olio di oliva, la cera d’api, l’olio di cocco e l’olio dell’essenza prescelta. Far scaldare il composto a bagnomaria e quando tutti gli ingredienti saranno sciolti e ben amalgamati, aggiungere l’ossido di zinco. Continuare a mescolare fino a che il composto sarà di consistenza cremosa. Spegnere la fiamma, aspettare che si raffreddi e versare in un contenitore meglio se di vetro.

Potremo utilizzare la crema a partire dal giorno dopo.

Ed ecco quindi come ottenere un’abbronzatura luminosa, omogenea e senza scottarci quasi gratis!

Conservare la protezione solare fatta in casa in un luogo fresco. Tenderà a solidificarsi, si consiglia pertanto di metterla in un luogo al caldo qualche minuto prima dell’applicazione.

