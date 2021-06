Avere piante rigogliose in giardino può essere sicuramente soddisfacente specie se c’è voluto molto tempo e tanto lavoro. Nella loro evoluzione la forza delle piante si dimostra nel numero di erbacce che invadono e prosperano nel nostro giardino e non solo.

Si possono trovare erbacce nelle fughe dei nostri vialetti e nelle aiuole e questo perché basta solo un poco di terra. Ovviamente la presenza di erbacce è estremamente fastidiosa perché annullano il buon lavoro fatto per renderlo esteticamente bello alla vista.

Quindi, è importante trovare una soluzione efficace per risolvere il problema della loro crescita continua e imperterrita.

Esistono varie soluzioni che andremo brevemente ad accennare concentrandoci poi su una in particolare. Pertanto prepariamoci e diciamo addio alle erbacce grazie ad un comune oggetto che tutti hanno sicuro

I principali rimedi contro le erbacce

Il primo è l’uso dell’aceto che spruzzato sulle piante distruggerà le foglie ma per raggiungere la radice serviranno più applicazioni.

L’uso del sale può essere anche un’ottima soluzione per “condire” le erbacce alla loro base e avere un effetto sorprendente.

Poi c’è anche l’acqua bollente come quella usata per la cottura della pasta. Se si butta l’acqua a 100 C° il risultato sarà efficacissimo perché le cucinerà letteralmente.

Unica accortezza è fare attenzione a dove finisce l’acqua bollente perché il rischio è di cuocere anche le altre piante vicine.

Diciamo addio alle erbacce grazie ad un comune oggetto che tutti hanno sicuro

Adesso passiamo a ciò che sorprendentemente può essere un oggetto utile per rimuovere le erbacce.

Sicuramente tutti noi avremo in casa delle pagine di quotidiani o simili. Se è così questa carta può risultare molto utile per l’eliminazione delle erbacce in giardino.

Infatti, basta prendere un quotidiano e coprire con almeno 3 o 4 strati di pagine (ma possono essere anche di più) le erbacce. Poi blocchiamoli con delle pietre e il risultato sarà l’eliminazione delle erbacce.

Come? Molto semplicemente le erbacce verranno soffocate ed è come se si facesse una sorta di solarizzazione in piccolo soffocando le piante già spuntate ed impedendo ad altri semi di germogliare.

Ecco quindi che si può usare questo metodo per purificare il nostro giardino da queste piante molto fastidiose.